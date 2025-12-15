Con calendarios y Años Viejos, buscan ayudar a perros rescatados en Bogotá

La Fundación Col Choca la Pata trabaja desde hace años en el rescate, rehabilitación y adopción de perros. Foto: Fundación Col Choca La Pata

Con la llegada de fin de año, la Fundación Col Choca la Pata, organización sin ánimo de lucro ubicada en Colombia, encontró una forma creativa de unir tradición, solidaridad y bienestar animal. A través del lanzamiento del “Calendario Chocapatuno 2026″ y de los “Mini Año Viejos solidarios”, la organización busca recaudar fondos para continuar con el rescate, la atención y el cuidado de perros en situación de abandono.

El calendario, que reúne imágenes de los perros rescatados por la fundación, se presenta como una alternativa solidaria para iniciar el 2026. Cada ejemplar incluye ilustraciones llenas de color y rostros de animales que actualmente se encuentran bajo el cuidado de la organización. La donación para obtenerlo tiene dos modalidades: una de $28.000, que incluye el calendario y una hoja de stickers, y otra de $33.000, que suma un esfero conmemorativo. Los recursos recaudados se destinan directamente a cubrir gastos de alimentación, atención veterinaria y procesos de recuperación de los animales más necesitados.

Además del calendario, la fundación lanzó una edición especial de “Mini Año Viejos”, una iniciativa que retoma una de las tradiciones más arraigadas en el país para despedir el año. Los muñecos, de 20 centímetros y disponibles en versión niño o niña, se entregan junto a una serie de elementos simbólicos como una bolsita de la abundancia, billete de la suerte, lista de deseos, lista de lo que se quiere dejar atrás e instrucciones para el ritual de cierre de año. La donación para acceder a esta opción inicia desde los $27.000.

Según la Fundación Col Choca la Pata, cada una de estas iniciativas busca ir más allá del objeto entregado. La compra de los calendarios y los mini Años Viejos representa un apoyo directo al trabajo que realizan con perros rescatados, permitiendo garantizar su alimentación diaria, tratamientos médicos y bienestar general mientras encuentran una familia definitiva.

Los productos están disponibles con envío en Bogotá y a nivel nacional, y las reservas pueden realizarse a través de los canales oficiales de la fundación. Desde la organización recuerdan que, por pequeño que parezca, cada aporte contribuye a sostener su labor de rescate y protección animal.

Con estas propuestas, la Fundación Col Choca la Pata invita a cerrar el año y comenzar uno nuevo con un gesto solidario que impacta de forma directa la vida de decenas de perros que esperan una segunda oportunidad.

La Fundación Col Choca la Pata trabaja desde hace años en el rescate, rehabilitación y adopción de perros que han sufrido abandono, negligencia o violencia. Su labor se basa en el amor, la compasión y el compromiso con los que no tienen voz.

Para conocer más sobre su labor, las personas pueden comunicarse al WhatsApp 314 6836324 o a través de las redes sociales @fundacion_chocalapata.

