Los perritos por los que nadie pregunta en una fundación: refugio expuso tristes razones

Maya Lucía, Oliver y Joaquín son tres de los más de cien perros que siguen esperando una familia en la Fundación Kenovy Colombia. Foto: Fundación Kenovy Colombia

En la sede de la Fundación Kenovy Colombia, en Armenia (Quindío), más de cien perros esperan algo que para muchos parece simple, pero para ellos sería un milagro: una familia.

No son los pequeños ni los de raza. Son los que crecieron viendo cómo otros se iban adoptados mientras ellos seguían esperando. Los que aprendieron a no emocionarse cuando alguien llega al refugio, porque casi siempre pasan de largo sin mirarlos.

La fundación compartió recientemente un mensaje que ha conmovido a cientos de personas en redes sociales: “Ellos no son la ‘moda’, no son los ‘bonitos’, no son los ‘pequeñitos’ que todos buscan. Son los olvidados. Los que crecieron viendo cómo otros se iban adoptados mientras ellos seguían esperando. Los que aprendieron a no emocionarse cuando alguien llega, porque casi siempre pasan derecho sin siquiera levantarles la mirada”.

La publicación no busca promover una campaña temporal, sino mostrar una verdad constante: perros que llevan años en un mismo lugar, sin una sola pregunta, viendo pasar las estaciones dentro de un refugio. “Años con el mismo sueño intacto: ser elegidos una vez en la vida”, escribió la fundación.

Once años de espera

Entre los casos más dolorosos está el de Maya Lucía, una perrita que nació en Usme en 2014 y que lleva once años sin ser adoptada. Creció viendo llegar y partir a otros, pero nunca alguien dijo “ella”. Su historia simboliza la de cientos de animales que envejecen en los refugios sin conocer un hogar.

También está Oliver, rescatado en Usme tras ser atropellado, quien acumula más de 1.400 días esperando una familia. Y Joaquín, salvado en San Antonio del Tequendama cuando tenía apenas seis días de nacido, que ya supera los mil días en el refugio.

Cada uno de ellos ha sido alimentado, cuidado y acompañado por los voluntarios de la Fundación Kenovy, pero su mayor necesidad no es médica ni material: es afectiva. “Aunque nadie los mire… ellos siguen moviendo la cola cuando escuchan pasos, siguen soñando con una familia”, dice el mensaje.

Una causa que necesita voz

La organización recuerda que la adopción no solo transforma la vida del animal que se elige, sino también la de quien lo acoge.

“Si deseas cambiar aunque sea un destino, si quieres hacer lo que otros nunca hicieron, comunícate al 300 901 8232. Porque para ellos, tu decisión no sería una adopción, sería el milagro que han esperado toda su vida”, concluye la fundación.

