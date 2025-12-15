Lina Tejeiro habló del deterioro de salud que marcó los últimos meses de su perro Romeo

En su mensaje, expresó el profundo vacío que dejó su ausencia y recordó con cariño los momentos cotidianos que marcaron su convivencia durante más de ocho años. Foto: Lina Tejeiro

La actriz Lina Tejeiro compartió con sus seguidores el difícil proceso de salud que atravesó Romeo, su perro de ocho años, quien durante varios meses presentó un cuadro médico que requirió atención veterinaria constante y hospitalización prolongada.

A través de su cuenta de Instagram, explicó que Romeo fue diagnosticado con pancreatitis poco después de que ella iniciara los ensayos de su primera obra de teatro. La condición derivó en un deterioro progresivo que obligó a mantenerlo internado durante cerca de un mes, bajo estrictos cuidados médicos, con sonda nasogástrica y alimentación controlada cada seis horas.

Tejeiro relató que, durante ese periodo, su rutina se dividía entre los ensayos teatrales y las visitas a la clínica veterinaria, incluso considerando abandonar el proyecto artístico para poder acompañar a su mascota.

Destacó además el apoyo de su madre y su hermano, quienes se turnaron para que Romeo no permaneciera solo durante la hospitalización.

Según contó, en los últimos días el estado de salud del perro se tornó más frágil. Al percibir un cambio significativo en su comportamiento, decidió llevarlo nuevamente al veterinario, donde los especialistas recomendaron dejarlo internado debido a la gravedad del cuadro.

Aunque mantenía la esperanza de una recuperación, Tejeiro reconoció que la situación era crítica. Durante su última función teatral recibió una llamada de la clínica que no pudo atender, y posteriormente fue informada por su madre sobre el delicado estado de Romeo.

Tras la presentación, la actriz acudió de inmediato a la veterinaria, donde pudo despedirse de su mascota, agradeciéndole por los años compartidos. En su mensaje, expresó el profundo vacío que dejó su ausencia y recordó con cariño los momentos cotidianos que marcaron su convivencia durante más de ocho años.

La publicación estuvo acompañada de varias fotografías que reflejan el vínculo entre ambos y un mensaje de gratitud por el tiempo compartido, resaltando que Romeo fue un compañero constante y una parte fundamental de su vida familiar.

