Conozca fechas y barrios de las jornadas de esterilización y vacunación gratuitas en Cali

La estrategia busca controlar la sobrepoblación, prevenir el abandono y reducir enfermedades.

16 de diciembre de 2025 - 04:00 p. m.
Entre el 15 y el 20 de diciembre, unidades móviles especializadas se desplazarán por varias comunas, acercando los servicios veterinarios a los barrios.
Foto: Alcaldía de Cali
Con el propósito de promover la tenencia responsable y mejorar la salud pública, Cali desarrollará durante la segunda mitad de diciembre una serie de jornadas gratuitas de vacunación y esterilización para perros y gatos en distintos sectores de la ciudad.

Entre el 15 y el 20 de diciembre, unidades móviles especializadas se desplazarán por varias comunas, acercando los servicios veterinarios a los barrios y facilitando el acceso de las familias a procedimientos fundamentales para el bienestar animal.

La estrategia busca reducir la sobrepoblación de mascotas, prevenir el abandono y disminuir la propagación de enfermedades transmisibles.

La esterilización, además de evitar camadas no deseadas, contribuye a mejorar el comportamiento de los animales, reduce riesgos de enfermedades reproductivas y ayuda a controlar la población callejera, un problema que impacta tanto a los animales como a la comunidad.

Puntos de esterilización programados

  • Lunes 15: Comuna 18, barrio Meléndez, Caseta Comunal (Calle 4A B #95-01).
  • Martes 16: Comuna 6, Floralia, Parque de la Virgen (Calle 84 #4N-11).
  • Miércoles 17: Comuna 2, Brisas de los Álamos, frente a la planta de EMCALI (Avenida 2N #75CN-03).
  • Jueves 18: Comuna 20, Siloé, Parque La Horqueta.
  • Viernes 19: Comuna 13, El Diamante (Carrera 31 #38-69).
  • Sábado 20: Comuna 13, El Pondaje (Carrera 28 #72-04).

De manera complementaria, se realizará vacunación antirrábica gratuita en distintos barrios, una medida clave para proteger la salud de los animales y prevenir riesgos para la ciudadanía.

Jornadas de vacunación contra la rabia

  • Martes 16: Promociones Populares y Puertas del Sol.
  • Miércoles 17: Los Naranjos y Alirio Mora.
  • Viernes 19: Marroquín I.
  • Lunes 22: Fenalco Kennedy y Asturias.
  • Martes 23: 12 de Octubre, Julio Rincón, Sindical y La Floresta.

Estas acciones reafirman el compromiso de la ciudad con la protección animal y la salud colectiva, al llevar atención preventiva directamente a los territorios y fomentar una convivencia más responsable entre las personas y sus mascotas.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

