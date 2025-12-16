Conozca fechas y barrios de las jornadas de esterilización y vacunación gratuitas en Cali

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Con el propósito de promover la tenencia responsable y mejorar la salud pública, Cali desarrollará durante la segunda mitad de diciembre una serie de jornadas gratuitas de vacunación y esterilización para perros y gatos en distintos sectores de la ciudad.
Entre el 15 y el 20 de diciembre, unidades móviles especializadas se desplazarán por varias comunas, acercando los servicios veterinarios a los barrios y facilitando el acceso de las familias a procedimientos fundamentales para el bienestar animal.
La estrategia busca reducir la sobrepoblación de mascotas, prevenir el abandono y disminuir la propagación de enfermedades transmisibles.
La esterilización, además de evitar camadas no deseadas, contribuye a mejorar el comportamiento de los animales, reduce riesgos de enfermedades reproductivas y ayuda a controlar la población callejera, un problema que impacta tanto a los animales como a la comunidad.
Puntos de esterilización programados
- Lunes 15: Comuna 18, barrio Meléndez, Caseta Comunal (Calle 4A B #95-01).
- Martes 16: Comuna 6, Floralia, Parque de la Virgen (Calle 84 #4N-11).
- Miércoles 17: Comuna 2, Brisas de los Álamos, frente a la planta de EMCALI (Avenida 2N #75CN-03).
- Jueves 18: Comuna 20, Siloé, Parque La Horqueta.
- Viernes 19: Comuna 13, El Diamante (Carrera 31 #38-69).
- Sábado 20: Comuna 13, El Pondaje (Carrera 28 #72-04).
De manera complementaria, se realizará vacunación antirrábica gratuita en distintos barrios, una medida clave para proteger la salud de los animales y prevenir riesgos para la ciudadanía.
Jornadas de vacunación contra la rabia
- Martes 16: Promociones Populares y Puertas del Sol.
- Miércoles 17: Los Naranjos y Alirio Mora.
- Viernes 19: Marroquín I.
- Lunes 22: Fenalco Kennedy y Asturias.
- Martes 23: 12 de Octubre, Julio Rincón, Sindical y La Floresta.
Estas acciones reafirman el compromiso de la ciudad con la protección animal y la salud colectiva, al llevar atención preventiva directamente a los territorios y fomentar una convivencia más responsable entre las personas y sus mascotas.
🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱