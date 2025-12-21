Conozca la historia viral de Lena: la cabrita que creció entre perros y gatos

La rutina diaria alterna entre momentos de juego intenso y siestas, tanto dentro como fuera de la casa. Foto: Hickory Ponds Farm

Una singular convivencia entre animales ha captado la atención de miles de usuarios en redes sociales. En una granja de Belle Plaine, Iowa, una cabrita bebé ha sido criada dentro del hogar junto a perros y gatos, formando un vínculo inesperado que se ha vuelto viral por la ternura de sus escenas cotidianas.

La protagonista de esta historia es Lena, una cabra de apenas cuatro semanas, que fue acogida por Christina Sjogren, de 44 años, propietaria de Hickory Ponds Farm, y su pareja Carmen Straughn, de 35.

Debido a su frágil estado al nacer, la pareja decidió llevarla al interior de la casa para salvarle la vida y alimentarla con biberón, una práctica habitual en estos casos.

Dentro del hogar, Lena se adaptó rápidamente y estableció un estrecho lazo con los demás animales de la familia: Tucker, un corgi adulto; Lenny, un cachorro de pocas semanas; y varios gatos.

Videos compartidos en redes sociales muestran a la cabrita saltando y corriendo junto al cachorro, mientras los gatos observan o se suman al juego, escenas que han generado miles de reacciones positivas.

Sjogren ha explicado que la convivencia se realiza bajo estricta supervisión. Los animales solo juegan juntos cuando pueden ser observados y su acceso a algunas áreas de la casa es limitado para evitar accidentes. Según indicó, hasta el momento no se han producido daños, aunque es necesario corregir conductas propias de animales jóvenes y enérgicos.

La rutina diaria alterna entre momentos de juego intenso y siestas, tanto dentro como fuera de la casa. Lena incluso imita comportamientos de los perros, como morder juguetes o correr con energía, aunque sus cuidadores señalan que no ha perdido sus instintos de cabra.

Durante la noche, los perros duermen con la pareja, mientras Lena descansa en una cuna portátil dentro de la habitación. A futuro, sus dueños planean una transición gradual para que pueda integrarse con otras cabras, ya que por haber sido criada en el interior aún no está preparada para el frío del exterior ni para convivir de forma permanente con el rebaño.

Las publicaciones que documentan esta convivencia han superado las 22.000 visualizaciones y más de 1.600 “me gusta” en TikTok. Numerosos usuarios han destacado el valor emocional de las imágenes, señalando que observar animales felices y en armonía resulta reconfortante y terapéutico.

