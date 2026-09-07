Conviértase en el amigo secreto de un perro o gato rescatado: así puede participar

Además de entregar los obsequios, el evento permitirá que los participantes conozcan personalmente a su “peludo secreto” y a las organizaciones que trabajan por su rescate y bienestar. Foto: Tapitas x Patitas Oficial

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Los tradicionales juegos de amigo secreto que se juegan en septiembre por el mes del amor y la amistad tendrán una versión especial para ayudar a perros y gatos rescatados. La iniciativa “Peludo Secreto”, promovida por la fundación Tapitas x Patitas, busca reunir regalos para animales de 10 fundaciones ubicadas en diferentes lugares del país.

La dinámica es sencilla. Las personas interesadas deben ingresar a la página web www.peludosecreto.com, donde podrán elegir un papelito virtual que representa a uno de los animales participantes. Después de registrarse, podrán conocer a su “peludo secreto” y preparar un regalo para él.

De acuerdo con la información publicada por Tapitas x Patitas en sus redes sociales, al elegir uno de los papelitos no solo se estará apoyando al animal seleccionado, sino también a los demás perros y gatos que hacen parte de la fundación a la que pertenece.

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Entre los regalos que pueden llevarse están alimentos para perros y gatos, comida húmeda, medicamentos, desparasitantes, productos antipulgas, cobijas, toallas, juguetes, elementos de aseo y otros artículos que puedan ser útiles para los animales rescatados. También existe la posibilidad de apadrinar a uno de los “peludos secretos”.

La entrega de los regalos será el domingo 4 de octubre de 2026, en el Centro Comercial Iserra 100, en Bogotá. El encuentro se realizará en el segundo piso del centro comercial, entre las 11:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Además de entregar los obsequios, el evento permitirá que los participantes conozcan personalmente a su “peludo secreto” y a las organizaciones que trabajan por su rescate y bienestar.

Las fundaciones beneficiadas son Rescates del Mar, de Cartagena; Chelo Rescatista Taganga, de Taganga, Santa Marta; Dejando Huella Colombia, de Chipaque; Salvando Gaticos, de Bogotá; Fundación Mía, de Cogua; La Casa del Perro Verde, de Bogotá; Adopta un Buen Amigo Chan, de Chía; Bulls Colombia, de Zipaquirá; Ángeles Peludos, de Tocancipá, y Rescatando Callejeritos, de Bogotá.

La iniciativa busca que los regalos lleguen a cientos de animales que permanecen bajo el cuidado de estas organizaciones. Por eso, más que un intercambio tradicional, el “amigo secreto” se convierte en una oportunidad para apoyar a fundaciones que diariamente se encargan del rescate, cuidado y recuperación de perros y gatos.

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¿Cómo participar?

1. Ingrese a peludosecreto.com.

2. Elija un papelito virtual para conocer a su “peludo secreto”.

3. Regístrese y prepare un regalo de acuerdo con las necesidades de los animales.

4. Lleve el obsequio el domingo 4 de octubre al segundo piso del Centro Comercial Iserra 100, entre las 11:00 a. m. y las 5:00 p. m.

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