“Tu familia ya no te quiso más”: Bosco fue abandonado, pero su historia tuvo un final feliz

El San Bernardo dejó atrás el nombre de Ángel y ahora se llama Bosco, como parte de su nuevo comienzo. Foto: Instagram @lau.vet

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Un perro san bernardo llamado Bosco comenzó una nueva etapa de su vida luego de ser recibido por Laura Londoño, veterinaria y creadora de contenido conocida en redes sociales como Lauvet. La llegada ocurrió en horas de la madrugada, después de que la veterinaria conociera una publicación en la que se buscaba un hogar para el animal.

Según contó Londoño en sus redes sociales, hubo un detalle de la historia que la llevó a querer ayudarlo: el perro se llamaba Ángel. La conexión con ese nombre no era casual. Hace más de un año, la veterinaria adoptó a un caballo cochero que había sido víctima de maltrato en Cartagena y decidió llamarlo Ángel. Actualmente, el equino vive en su santuario de animales.

Por esa razón, al recibir al nuevo integrante, Londoño decidió darle otro nombre como una forma simbólica de marcar el comienzo de una nueva vida. Así nació Bosco.

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“Tu familia ya no te quiso más, pero yo sí. Ayer a las 2:00 am, llegó este angelito a mi vida. Cuando un animal llega a mi vida con un pasado que preferimos dejar atrás, también dejamos atrás su antiguo nombre”, explicó la veterinaria en una publicación compartida en su cuenta de Instagram @lau.vet.

Durante sus primeras horas en el santuario, Bosco comenzó un proceso de adaptación para familiarizarse con su nuevo entorno y con los demás animales que viven allí. Londoño explicó que estas primeras 24 horas fueron apenas el comienzo de un proceso en el que ambos tendrán que conocerse y aprender a convivir.

La veterinaria también advirtió que la adaptación no necesariamente será inmediata. Para ella, lo importante es avanzar con calma y brindarle al perro la seguridad de que, en esta nueva etapa, contará con un hogar.

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“Sí sé algo: nunca más vas a sentir que no tienes un hogar”, escribió Londoño al darle la bienvenida a Bosco.

El San Bernardo se suma así a la familia de animales que viven en el santuario de Lauvet, donde la veterinaria ha convertido el rescate y la recuperación de animales en parte de su proyecto de vida. Su historia con Ángel, el caballo cochero rescatado en Cartagena, es solo uno de los muchos casos que ha compartido públicamente.

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