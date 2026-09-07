La dejaron amarrada con las patas fracturadas: Siena sobrevivió y ahora busca un hogar

La cachorra logró recuperarse de las fracturas y actualmente camina, corre y juega con normalidad. Foto: Fundación Por Amor A Rocky

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Siena tenía apenas tres o cuatro meses cuando fue encontrada amarrada bajo el sol y con múltiples fracturas en sus dos patas delanteras. El caso generó indignación entre quienes conocieron su historia, pues, según informó la Fundación Por Amor a Rocky, el tipo de lesiones no parecía compatible con un accidente de tránsito y existía la posibilidad de que hubieran sido provocadas por una persona.

El rescate ocurrió en agosto de 2026, fecha en la que la fundación hizo pública la situación de la cachorra y pidió ayuda para cubrir los gastos de su atención veterinaria. En ese momento, Siena permanecía hospitalizada en Barranquilla y necesitaba exámenes, radiografías y una valoración especializada antes de ser trasladada de manera urgente a Bogotá.

La situación era especialmente delicada porque Siena había sufrido lesiones en ambas extremidades delanteras siendo todavía una cachorra. Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar durante su recuperación.

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De acuerdo con una actualización publicada recientemente por la fundación en sus redes sociales, las fracturas de Siena evolucionaron favorablemente y “soldaron” correctamente. Las lesiones no afectaron su crecimiento ni su movilidad y, contrario a lo que podía temerse inicialmente, la cachorra no quedó coja.

Actualmente, Siena camina, corre y juega con normalidad. Tampoco presenta dolor y continúa creciendo de manera adecuada. La valoración de ortopedia determinó que no necesita cirugías ni una resonancia magnética. Por ahora, solo requiere controles periódicos para vigilar su crecimiento y evolución, explicó la Fundación Por Amor a Rocky.

Siena es descrita por la organización como una perrita activa, juguetona y sociable, que disfruta jugar y relacionarse con otros animales. Después de superar la etapa más crítica, ahora esta canina busca una familia que le permita comenzar una nueva vida.

Por el momento, todavía es demasiado pequeña para ser esterilizada. Por esta razón, Por Amor a Rocky busca para ella un hogar de paso con proceso de adopción, de manera que pueda permanecer con una familia mientras alcanza la edad adecuada para el procedimiento. Una vez sea el momento, la fundación se encargará de realizar su esterilización para completar el proceso de adopción.

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La organización invita a las personas interesadas en darle un hogar a Siena a descargar y diligenciar el formulario de adopción disponible en la cuenta de Instagram @rockyadopcion.

La fundación espera que esta nueva etapa de Siena sea la definitiva para encontrar una familia. “Después de todo lo que viví, estoy lista para empezar la parte bonita de mi historia: crecer rodeada de amor y tener una familia para siempre”, escribieron desde las redes sociales.

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