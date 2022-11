Antonia, Pepe y las otras mascotas de la familia de Cristiano Ronaldo

Ella es Antonia, una perra de la raza crestado chino, que se caracteriza por ser cariñosa, inteligente, amigable y súper juguetona. Foto: Tomado de @georginagio

Cristiano Ronaldo, aparte de ser un gran futbolista, se ha caracterizado por su amor a los animales. Desde muy pequeño, estas criaturas han sido parte de su vida. Y es por esta razón que el jugador, siempre que tiene la oportunidad, ayuda sin ningún interés a organizaciones, fundaciones y refugios animales en su país natal: Portugal.

Uno de los casos más recordados ocurrió en 2017 cuando Cristiano Ronaldo, que actualmente participa en el Mundial de Catar 2022, salvó al albergue Cantinho da Lili al regalarles una camiseta que fue subastada por 2 mil euros, ayudando a los más de 80 perros que vivían en el lugar.

En La Red Zoocial le contamos quiénes son las mascotas que acompañan al astro portugués y hacen que su día sea mucho más feliz y agradable, claro está, al lado de su familia.

Es un animal de la raza crestado chino. Hay dos variedades: sin pelo, pero con mechones en la cabeza, pata y cola; y luego está el powderpuff, de pelaje suave, largo y doble capa.

Antonia, que hace parte de la familia de Cristiano Ronaldo desde 2021, es de la variante sin pelo y se caracteriza por ser feliz, cariñosa, inteligente, amigable y súper juguetona. Se lleva muy bien con los niños pequeños y otros animales. Es hipoalergénica, siempre está alerta y el aseo que requiere es mínimo. Una de sus particularidades, y que puede ser estresante para algunas personas, es que ladra en cualquier momento del día.

Lamentablemente, y según Purina, esta raza es propensa a los problemas cutáneos y quemaduras solares. Además, tiende a padecer desplazamientos temporales de la rótula y también puede sufrir trastornos oculares.

Es una perra cuyo precio oscila entre los $3 millones y $7 millones en Colombia.

Es un gato sphynx o esfinge que llegó a la familia de Cristiano Ronaldo a finales de 2018. Es conocido por no tener casi pelo, sin embargo, esto no quiere decir que sea completamente calvo, sino que tiene un pelaje muy corto. Por esta razón, no es completamente hipoalergénico.

Se caracteriza por tener los ojos hundidos, y por así decirlo, en forma de limón. Es musculoso y tiene un gran pecho. Es un gato fino, sus patas son largas y delgadas, al igual que su cola. Tiene arrugas en algunas partes de su cabeza, cuerpo y patas.

Es muy travieso y también ama compartir con sus dueños, y niños. Es listo, cariñoso y siempre está en busca de amor. No le gusta los sitios fríos, prefiere el calor. Al salir a lugares exteriores, dependiendo del clima, es importante llevarle un buso o protección solar. Por la falta de pelaje, esta raza requiere baños constantes para evitar enfermedades de la piel debido a la exposición al sol y al ambiente.

Debido a su rareza, es un gato que cuesta en el mercado colombiano entre $2 millones y $5 millones.

Además de Antonia y Pepe, el astro portugués ha tenido una gran variedad de perros en su familia: un labrador blanco llamado Bobby Moore, una labradora llamada Marosca, y por supuesto, el infaltable Abelhinha, un pequeño yorkshire terrier.

Los dos primeros son razas fuertes, protectoras y muy inteligentes. Son muy amigables con otros animales y niños pequeños. Mientras que el yorkshire terrier es más territorial y aunque se vea pequeño e indefenso, tiene una gran valentía al estar en frente de otros animales.

La familia de Cristiano Ronaldo se caracteriza por tener animales juguetones, inteligentes, y sobre todo, que aman a los niños.

