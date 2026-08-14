¿Cuántas veces al día debe comer un perro según su edad?

En la mayoría de los casos, un perro adulto sano puede comer entre una y dos veces al día. Foto: Pixabay

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Si convive con un perro, seguro que alguna vez se ha preguntado si le está dando la cantidad correcta de comida. Esta pregunta es común, sobre todo cuando cambia de etapa, aumenta de peso o parece quedarse con hambre después de comer.

De acuerdo con Akindi, empresa especializada en alimento para mascotas, no existe una única respuesta para todos los perros. La frecuencia de las comidas depende de factores como la edad, el tamaño o el nivel de actividad.

Los expertos mencionan cuál es la frecuencia recomendada según cada etapa.

Frecuencia recomendada para perros adultos

En la mayoría de los casos, un perro adulto sano puede comer entre una y dos veces al día.

Aunque algunos perros se adaptan bien a una única toma, lo más habitual es dividir la ración diaria en dos comidas. Esto ayuda a mantener niveles de energía más estables y favorecer una mejor digestión.

Frecuencia recomendada para cachorros

Durante los primeros meses de vida, los perros necesitan comer más debido a su etapa de crecimiento.

De 2 a 3 meses: en esta etapa suelen necesitar entre 4 y 5 comidas al día.

De 3 a 6 meses: lo habitual es pasar a 3 o 4 tomas diarias.

De 6 a 12 meses: la mayoría de los perros pueden alimentarse ya entre 2 y 3 veces al día.

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¿Cómo saber si mi perro está en un peso ideal?

Por su parte, Purina, fabricante de alimentos para mascotas, señala que si un perro tiene el peso ideal, sus costillas deben poder notarse fácilmente, aunque sin que sean visibles y sin percibir una gran cantidad de grasa a su alrededor.

Además, al mirarlo desde arriba, su cintura debe verse claramente detrás de las costillas, sin que aparezcan pliegues laterales cuando camina.

Algunos dueños creen que, si su mascota es robusta, es “tierna y linda”, o piensan que “no está tan gordo”, pero en realidad, muchos perros pueden llegar a ser obesos. Igual que en los humanos, la obesidad canina puede provocar enfermedades.

Señales de sobrealimentación

Aumento de peso progresivo.

Menor movilidad.

Falta de cintura visible.

Cansancio al hacer ejercicio.

Señales de alimentación insuficiente

Pérdida de peso.

Costillas demasiado marcadas.

Menos energía.

Hambre constante.

A su turno, Akindi señala que mantener un peso saludable no depende únicamente de la cantidad de comida, también influyen el ejercicio, la calidad de la alimentación y los hábitos diarios.

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Según el portal especializado Patitas&Co, tener un horario de comida para un perro adulto o cachorro no es solo cuestión de orden. Esto trae beneficios para su salud, su comportamiento y la tranquilidad de sus tutores.

Mantener una rutina puede favorecer una mejor digestión, reducir la ansiedad, ayudar a controlar el peso y establecer mejores hábitos de comportamiento.

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