¿Cuánto cuesta alimentar una gallina ponedora al día?

El bienestar de una gallina ponedora no depende únicamente del espacio en el que vive o de si puede moverse libremente. La alimentación es uno de los pilares más importantes para garantizar su salud, su energía diaria y el correcto desarrollo de su organismo. Una dieta equilibrada no solo previene enfermedades y fortalece el sistema inmune, también asegura que los huevos que producen sean de mejor calidad, con un mayor aporte nutricional y libres de riesgos asociados a una alimentación deficiente.

Según datos de Certified Humane Latin, cada gallina consume entre 118 y 125 gramos de alimento al día. Aunque el costo puede variar según los ingredientes que se utilicen, lo esencial es que ese alimento cumpla con los requerimientos nutricionales de las aves. “Para elaborar las dietas se debe contar con el apoyo de un profesional técnico preparado y respaldado por estudios sobre la nutrición de gallinas ponedoras”, señala la organización.

Esto significa que no basta con ofrecer cualquier mezcla de granos o sobras: se debe conocer la composición química de los ingredientes y ajustar la dieta de acuerdo con la edad y el estado fisiológico de las aves. Una gallina joven, por ejemplo, no requiere la misma alimentación que una que ya está en etapa de postura.

Consejos básicos para una buena alimentación

El bienestar de las gallinas también depende de la forma en que acceden al alimento. Si este es insuficiente o difícil de alcanzar, se generan disputas y estrés que pueden afectar su salud. Certified Humane Latin recomienda tener en cuenta algunos puntos clave:

Comederos y bebederos accesibles y en cantidad suficiente. Todas las aves deben poder comer y beber al mismo tiempo sin competencia.

Agua limpia siempre disponible. Un recurso básico pero indispensable para la digestión y la termorregulación.

Nada de antibióticos ni proteínas animales. “El alimento que consumen no debe contener proteínas de mamíferos u otras aves ni tampoco antibióticos que prevengan enfermedades o mejoren su rendimiento”, advierte la organización.

Complementar la dieta: en sistemas de libre pastoreo, los insectos, semillas y plantas que encuentran pueden enriquecer su alimentación, pero nunca sustituir la dieta balanceada.

Una gallina bien nutrida no solo está más fuerte frente a enfermedades, también tiene un mejor estado anímico y puede realizar conductas propias de su especie, como escarbar, posarse o tomar baños de polvo. Cuando la dieta es deficiente, aparecen el estrés, las conductas anormales y, en los casos más graves, incluso la muerte.

