En una ciudad como Bogotá, donde el ritmo diario suele ir marcado por el afán, el tráfico y las preocupaciones, de vez en cuando emergen historias de empatía y conexión entre humanos y animales. Esta semana, una de esas historias conmovió a miles de personas en redes sociales: la de Rocky, un perro de raza pitbull café que, desorientado y solo, decidió subirse a un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en busca de refugio y terminó siendo cuidado por un héroe anónimo con uniforme azul.

El protagonista humano de esta historia es Elías Achury, conductor del SITP, quien no dudó en recibir al animal con amabilidad cuando lo vio subirse al vehículo. “Este hermoso perrito perdido se subió a un bus del SITP buscando refugio y cariño. Lo más bello es el gesto del conductor, de corazón inmenso, quien no dudó en acogerlo mientras encontraba a su familia”, escribió la cuenta Plataforma Alto en X, donde se hizo viral el video de Rocky sentado junto al conductor.

Las primeras publicaciones mostraban al perro con un nombre provisional: Bruno. Los usuarios de redes sociales, conmovidos por su mirada noble y su aparente tranquilidad, comenzaron a compartir las imágenes acompañadas de mensajes como: “Ayudemos a Elías a difundir para encontrar a la familia de Bruno”.

Casi al mismo tiempo que las imágenes comenzaban a circular por redes sociales, Cristian Eduardo, el verdadero tutor del perrito, publicaba en grupos de Facebook ayuda para encontrar a su mascota perdida. En sus mensajes, describía a su mascota como un pitbull café con pecho y patas blancos, de aproximadamente cuatro años. Su nombre real: Rocky.

La conexión se dio rápidamente gracias a la viralización del video. Cristian identificó a su perro en las imágenes difundidas y no dudó en ponerse en contacto. La historia de Bruno dio un giro, ahora se sabia que su verdadero nombre era Rocky y que tenía una familia que lo amaba y lo estaba buscando desesperadamente.

“Una gran persona que lo acogió y me lo cuidó. ¡Gracias, parcero! Dios lo bendiga”, escribió Cristian Eduardo en redes sociales, agradeciendo públicamente a Elías Achury, el conductor del bus, por haber protegido a su perro en ese momento de vulnerabilidad.

Achury, quien ya es conocido en redes como “el señor del SITP”, recibió cientos de mensajes de admiración por su gesto, tan sencillo como significativo.

