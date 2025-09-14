Aunque los voluntarios no son responsables directos del cuidado diario de los animales, su presencia es fundamental para ofrecerles estímulos, cariño y actividades que mejoran su calidad de vida. Foto: @funhuellas.positivas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fundación Huellas Positivas, dedicada al rescate y rehabilitación de perros en situación de abandono y vulnerabilidad, expresó su tristeza y preocupación tras la ausencia de voluntarios en una jornada programada recientemente.

Quince personas se inscribieron para participar en el voluntariado que se llevaría a cabo en sus instalaciones ubicadas en Choachí, Cundinamarca; sin embargo, ninguna asistió. Esta inesperada inasistencia no solo afecta la operatividad de la fundación, sino que impacta directamente en el bienestar de los perros que albergan.

“Teníamos varias actividades agendadas. Nuestros perritos necesitan baños, caminatas y juegos fuera de sus corrales. Cada día que no se realiza esto es un día menos de alegría para ellos”, señalaron los responsables del lugar, quienes resaltaron que la preparación de cada jornada de voluntariado requiere una considerable inversión de tiempo, recursos y logística.

Aunque los voluntarios no son responsables directos del cuidado diario de los animales, su presencia es fundamental para ofrecerles estímulos, cariño y actividades que mejoran su calidad de vida. Inscribirse en un voluntariado implica un compromiso de ayuda, y no presentarse afecta no solo la organización del evento, sino que también puede causar frustración y tristeza en los perros, quienes esperan con ilusión esos momentos de interacción y cuidado.

La fundación hizo un llamado a la conciencia y compromiso de quienes se inscriben para ayudar. “Si no puedes comprometerte, por favor no te inscribas. Respetemos el tiempo, el esfuerzo y sobre todo a los seres que esperan con ilusión”, insistieron, destacando que los animales confían en la ayuda que les brindan los voluntarios.

Pese a esta decepción, la Fundación Huellas Positivas anunció que el próximo voluntariado se realizará el 27 de septiembre y extendió una invitación abierta a quienes realmente deseen apoyar. “Si quieres venir y ayudar, ¡te esperamos con el corazón abierto!”, afirmaron con esperanza.

Este llamado refleja la importancia de la responsabilidad y la solidaridad en las actividades que buscan mejorar la calidad de vida de los animales vulnerables, recordando que el compromiso es fundamental para que estas iniciativas prosperen y continúen brindando segundas oportunidades a quienes más lo necesitan.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱