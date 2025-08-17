¿Cuántos años vive un gallo?

El gallo no solo cumple una función reproductiva. En grupos de aves, actúa como guardián, emite alertas de peligro y organiza la interacción con las gallinas. Foto: Getty Images/iStockphoto - Pham Hung

La esperanza de vida de un gallo depende de factores como la raza, el entorno en el que vive, su alimentación y los cuidados que reciba. Aunque no existe una cifra única para todos los casos, conocer su promedio de vida y las variables que influyen en él, permite garantizar su bienestar.

En condiciones óptimas, un gallo doméstico puede vivir entre cinco y ocho años, aunque algunos alcanzan los diez años o más cuando reciben una alimentación balanceada, atención veterinaria y un entorno seguro. En libertad o en condiciones más duras, su expectativa suele ser menor debido a depredadores, enfermedades o accidentes.

Diferencias según el entorno

En granjas o traspatios cuidados: un gallo criado en un ambiente protegido, con acceso a alimento de calidad, agua limpia y refugio contra el clima extremo, suele vivir más años.

En cría intensiva: en sistemas de producción avícola, los gallos reproductores suelen tener una vida más corta, ya que se reemplazan por cuestiones productivas antes de alcanzar su edad máxima natural.

En libertad: aunque es su estado natural, están más expuestos a depredadores, falta de alimento constante y enfermedades, lo que reduce su longevidad.

Factores que influyen en su esperanza de vida

Genética: algunas razas son más resistentes y longevas que otras. Alimentación: una dieta equilibrada, con suficiente proteína, vitaminas y minerales, fortalece su sistema inmunológico y previene problemas de salud. Atención veterinaria: vacunas, desparasitaciones y revisiones periódicas ayudan a prevenir enfermedades. Entorno: espacios amplios y limpios reducen el riesgo de estrés, peleas y lesiones. Prevención de peleas: los gallos pueden lastimarse gravemente al enfrentarse por territorio o hembras, lo que afecta su salud y expectativa de vida.

Enfermedades respiratorias, parasitarias o virales, como la enfermedad de Newcastle o la bronquitis infecciosa, son amenazas comunes para los gallos. Mantener una buena higiene en el gallinero, controlar la humedad y ofrecer ventilación adecuada son medidas preventivas clave.

También es importante evitar la obesidad, que puede presentarse si el gallo consume más alimento del que gasta en energía, especialmente en entornos donde no necesita buscar comida o desplazarse mucho.

El gallo no solo cumple una función reproductiva. En grupos de aves, actúa como guardián, emite alertas de peligro y organiza la interacción con las gallinas. Un gallo sano, que vive en un ambiente seguro, puede mantener estas funciones durante varios años, incluso después de que su capacidad reproductiva disminuya.

Proporcionarle un espacio seguro, libre de riesgos y con los cuidados adecuados es esencial para que disfrute de una vida larga y saludable.

