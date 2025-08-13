Escucha este artículo
Bogotá se prepara para recibir una nueva edición de Expopet 2025, la feria de animales de compañía más grande e importante del país. Del 14 al 18 de agosto, Corferias abrirá sus puertas a miles de visitantes, familias multiespecie y amantes del mundo animal. Si planea asistir, es clave conocer cómo y dónde comprar las boletas, así como las recomendaciones para vivir una experiencia segura y responsable junto a su mascota.
¿Dónde y cómo comprar las boletas?
La boletería para Expopet 2025 está disponible en dos modalidades: venta online y venta presencial en taquillas.
Venta en línea
Puede adquirir sus entradas de forma anticipada a través del sitio web oficial del evento: www.expopetcolombia.com. Tenga en cuenta:
- Los datos que ingrese deben corresponder a la persona que asistirá.
- Si compra varias boletas, el titular debe presentarse con sus acompañantes.
- Al finalizar el pago, recibirá la confirmación y las entradas digitales en su correo (revise la bandeja de spam).
Venta en taquilla
También puede comprar su boleta directamente en Corferias, durante todos los días de feria, entre las 9:00 a.m. y las 7:00 p.m.
Precios de la boletería
- Público general (mayores de 12 años): $17.000
- Niños de 5 a 12 años: $13.000
- Estudiantes de carreras afines al cuidado animal (presentando carné): $14.000
Recomendaciones importantes para asistir con su mascota
Desde el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y la organización de Expopet, se comparten algunas pautas para que la feria sea un espacio seguro y agradable para todos:
- Carné de vacunación al día: obligatorio para el ingreso.
- Usar pechera o traílla, y bozal si es de manejo especial.
- No olvide agua y bolsas para recoger excrementos.
- Todos los animales deben estar acompañados por un adulto responsable.
- Evite traer hembras en celo.
- No se permite el ingreso con mascotas a la plazoleta de comidas ni el uso de escaleras eléctricas.
- Evite dejar solo a su animal en cualquier parte del recinto. El abandono es maltrato y constituye un delito según la Ley 1774 de 2016.
Expopet 2025 no es solo una feria, es una celebración del vínculo humano-animal y un espacio de encuentro para promover la tenencia responsable, el bienestar animal y la adopción.
