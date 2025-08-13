Expopet 2025 es un espacio de encuentro para promover la tenencia responsable, el bienestar animal y la adopción. Foto: Expopet

Bogotá se prepara para recibir una nueva edición de Expopet 2025, la feria de animales de compañía más grande e importante del país. Del 14 al 18 de agosto, Corferias abrirá sus puertas a miles de visitantes, familias multiespecie y amantes del mundo animal. Si planea asistir, es clave conocer cómo y dónde comprar las boletas, así como las recomendaciones para vivir una experiencia segura y responsable junto a su mascota.

¿Dónde y cómo comprar las boletas?

La boletería para Expopet 2025 está disponible en dos modalidades: venta online y venta presencial en taquillas.

Venta en línea

Puede adquirir sus entradas de forma anticipada a través del sitio web oficial del evento: www.expopetcolombia.com. Tenga en cuenta:

Los datos que ingrese deben corresponder a la persona que asistirá.

Si compra varias boletas, el titular debe presentarse con sus acompañantes.

Al finalizar el pago, recibirá la confirmación y las entradas digitales en su correo (revise la bandeja de spam).

Venta en taquilla

También puede comprar su boleta directamente en Corferias, durante todos los días de feria, entre las 9:00 a.m. y las 7:00 p.m.

Precios de la boletería

Público general (mayores de 12 años): $17.000

Niños de 5 a 12 años: $13.000

Estudiantes de carreras afines al cuidado animal (presentando carné): $14.000

Recomendaciones importantes para asistir con su mascota

Desde el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y la organización de Expopet, se comparten algunas pautas para que la feria sea un espacio seguro y agradable para todos:

Carné de vacunación al día: obligatorio para el ingreso.

Usar pechera o traílla, y bozal si es de manejo especial.

No olvide agua y bolsas para recoger excrementos.

Todos los animales deben estar acompañados por un adulto responsable.

Evite traer hembras en celo.

No se permite el ingreso con mascotas a la plazoleta de comidas ni el uso de escaleras eléctricas.

Evite dejar solo a su animal en cualquier parte del recinto. El abandono es maltrato y constituye un delito según la Ley 1774 de 2016.

Expopet 2025 no es solo una feria, es una celebración del vínculo humano-animal y un espacio de encuentro para promover la tenencia responsable, el bienestar animal y la adopción.

