No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

La Red Zoocial

Rescatan en el Huila una boa constrictor albina, ejemplar poco común en el mundo

Una boa constrictor albina, especie poco común por su genética y vulnerabilidad, fue entregada a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) y ahora recibe atención especializada para su rehabilitación.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
13 de agosto de 2025 - 07:54 p. m.
Desde la CAM hacen un llamado a la población: la fauna silvestre no debe ser considerada como mascota.
Desde la CAM hacen un llamado a la población: la fauna silvestre no debe ser considerada como mascota.
Foto: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Una boa constrictor albina fue entregada recientemente a un CAI ubicado al sur de la ciudad de Neiva, en el Huila. El ejemplar destaca por su piel clara y ojos rosados, rasgos derivados de su condición de albinismo, un fenómeno genético que inhibe la producción de melanina y la hace más vulnerable ante agresiones externas.

El equipo veterinario de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), autoridad ambiental del departamento, evaluó al reptil y confirmó que requiere cuidados especializados debido a su alta sensibilidad a cambios ambientales. La falta de melanina no es solo estética: compromete su termorregulación y la expone a quemaduras solares en piel y ojos, además de agravar su vulnerabilidad frente a infecciones o estrés climático.

Vínculos relacionados

Expopet 2025: así puede comprar boletas para la feria de mascotas más grande
Buscan a Pascal, perro perdido en el sur de Bogotá: ¿lo ha visto?
“Ya no era útil para ellos”: compraron a Mili y la abandonaron cuando enfermó

“Este ejemplar de fauna silvestre, poco común en el mundo, por su condición albina, fue valorado por nuestro equipo de profesionales de la CAM. Desde su vulnerabilidad a la luz solar, hasta los posibles problemas de salud, las serpientes albinas requieren cuidados especiales, especialmente en cautiverio”, indicó la CAM en sus redes sociales.

Actualmente, la boa se encuentra en rehabilitación dentro del Hogar de Fauna Silvestre de la CAM en Neiva, donde dispone de un hábitat adaptado a sus necesidades: alimentación controlada, áreas con sombra constante y temperatura regulada. La meta es fortalecer su salud para, en unos meses, regresarla a su hábitat natural.

Desde la CAM hacen un llamado a la población: la fauna silvestre no debe ser considerada como mascota. Ante cualquier avistamiento de animales fuera de su entorno natural, invitan a comunicarse con las autoridades ambientales para asegurar el bienestar de la especie y preservar la naturaleza.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Fauna silvestre

Huila

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar