Rescatan en el Huila una boa constrictor albina, ejemplar poco común en el mundo

Una boa constrictor albina fue entregada recientemente a un CAI ubicado al sur de la ciudad de Neiva, en el Huila. El ejemplar destaca por su piel clara y ojos rosados, rasgos derivados de su condición de albinismo, un fenómeno genético que inhibe la producción de melanina y la hace más vulnerable ante agresiones externas.

El equipo veterinario de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), autoridad ambiental del departamento, evaluó al reptil y confirmó que requiere cuidados especializados debido a su alta sensibilidad a cambios ambientales. La falta de melanina no es solo estética: compromete su termorregulación y la expone a quemaduras solares en piel y ojos, además de agravar su vulnerabilidad frente a infecciones o estrés climático.

“Este ejemplar de fauna silvestre, poco común en el mundo, por su condición albina, fue valorado por nuestro equipo de profesionales de la CAM. Desde su vulnerabilidad a la luz solar, hasta los posibles problemas de salud, las serpientes albinas requieren cuidados especiales, especialmente en cautiverio”, indicó la CAM en sus redes sociales.

Actualmente, la boa se encuentra en rehabilitación dentro del Hogar de Fauna Silvestre de la CAM en Neiva, donde dispone de un hábitat adaptado a sus necesidades: alimentación controlada, áreas con sombra constante y temperatura regulada. La meta es fortalecer su salud para, en unos meses, regresarla a su hábitat natural.

Desde la CAM hacen un llamado a la población: la fauna silvestre no debe ser considerada como mascota. Ante cualquier avistamiento de animales fuera de su entorno natural, invitan a comunicarse con las autoridades ambientales para asegurar el bienestar de la especie y preservar la naturaleza.

