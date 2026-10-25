De cárcel a refugio: antigua penitenciaría protegerá animales durante emergencias climáticas

La decisión fue anunciada por la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal y el Ministerio de Justicia de Paraguay, que…

El antiguo predio penitenciario del Buen Pastor, en Paraguay, tendrá una nueva función: convertirse en un centro de contención temporal para perros y gatos rescatados durante emergencias climáticas. El espacio será destinado a brindar refugio, atención veterinaria y protección a los animales afectados por las lluvias intensas y las crecidas de los ríos, en el contexto del fenómeno de El Niño en ese país.

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La decisión fue anunciada por la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal y el Ministerio de Justicia de Paraguay, que trabajan de manera coordinada para habilitar un sector de las instalaciones como albergue temporal. Según informaron ambas instituciones en sus cuentas oficiales, el objetivo es contar con un lugar de atención para los animales rescatados de zonas vulnerables durante las emergencias.

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La iniciativa reúne esfuerzos del Estado, organizaciones de protección animal y una red de voluntarios. En la presentación de la iniciativa participaron Héctor Luis Rubín, director nacional de Defensa Animal, Rubén Maciel, viceministro de Política Criminal, la senadora Lizarella Valiente y representantes de los equipos de voluntariado.

Rubín explicó que la propuesta surgió ante la necesidad de disponer de un espacio para atender a los animales afectados por la emergencia climática y respaldar el trabajo de las organizaciones que participan en los rescates. “Queríamos tener un centro de contención, por supuesto para toda la zona Central y, si podíamos ayudar inclusive al resto del país, sería fantástico”, señaló.

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Atención veterinaria y espacios diferenciados

El centro contará con atención durante las 24 horas y cinco sectores destinados a diferentes necesidades. De acuerdo con la información difundida por la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, estos espacios llevarán los nombres de Tinglado Princesa Diana, Amanecer, Renacer, Cruz Roja y un área de peluquería.

Entre los servicios previstos están la atención médica veterinaria continua, vacunación, desparasitación, zonas de cuarentena, jornadas de castración y espacios de esparcimiento temporal. La distribución permitirá separar a los animales según sus necesidades, incluidos perros y gatos que requieran aislamiento preventivo.

El plan también contempla que los animales reciban los cuidados veterinarios necesarios mientras se determina si pueden regresar con sus familias o necesitan encontrar un nuevo hogar. Héctor Luis Rubín señaló que, cuando no sea posible el retorno, se buscará facilitar su llegada a familias adoptantes.

Donaciones para fortalecer la atención de los animales

El Ministerio de Justicia destacó que la iniciativa busca aprovechar las instalaciones del ex Buen Pastor para responder a las necesidades de los animales durante las emergencias, mediante la cooperación interinstitucional y el apoyo de la sociedad civil.

Para fortalecer la atención, las entidades también hicieron un llamado a donar alimentos e insumos de limpieza. Estos recursos contribuirán al cuidado de los animales rescatados y a las labores de asistencia durante la emergencia climática.

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