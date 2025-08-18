De la calle al hogar: cómo tres fundaciones ayudan a animales abandonados

Escucha este artículo
En Colombia, cada vez son más las iniciativas que buscan brindar segundas oportunidades a los animales en situación de abandono. Tres fundaciones se destacan por su labor en rescatar, proteger y encontrar un hogar definitivo para perros y gatos que han sufrido maltrato, abandono o pérdida. Historias de dedicación, compromiso y amor incondicional que muestran cómo la solidaridad puede transformar vidas, tanto de los animales como de las familias que los adoptan.
- Huellas Luna Sofía
Durante 15 años, la fundación ha transformado la vida de cientos de perros callejeros, promoviendo la adopción y evitando que sean comprados. Jessica nos cuenta cómo la historia de Luna Sofía marcó el inicio de su labor.
- Fundación Mil Bigotes
La Fundación Mil Bigotes combina amor por los gatos con sostenibilidad. Laura Rodríguez nos muestra cómo su tienda permite que cada compra se convierta en un apoyo directo para los felinos rescatados.
- Patitas Patte
Desde hace cuatro años, la Fundación Patitas Patte trabaja incansablemente para rescatar y rehabilitar perros en situación de vulnerabilidad. Marisela, su fundadora, nos cuenta cómo cada peludo recibe cuidado, hogar temporal y la oportunidad de encontrar la familia perfecta.
