No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

La Red Zoocial

De la calle al hogar: cómo tres fundaciones ayudan a animales abandonados

Relatos de esfuerzo, entrega y afecto genuino que demuestran cómo la solidaridad tiene el poder de cambiar vidas.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
18 de agosto de 2025 - 07:30 p. m.
Imagen de referencia. Fundaciones trabajan incansablemente para rescatar animales y encontrarles un hogar lleno de amor y cuidado.
Imagen de referencia. Fundaciones trabajan incansablemente para rescatar animales y encontrarles un hogar lleno de amor y cuidado.
Foto: El Espectador - José Vargas
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En Colombia, cada vez son más las iniciativas que buscan brindar segundas oportunidades a los animales en situación de abandono. Tres fundaciones se destacan por su labor en rescatar, proteger y encontrar un hogar definitivo para perros y gatos que han sufrido maltrato, abandono o pérdida. Historias de dedicación, compromiso y amor incondicional que muestran cómo la solidaridad puede transformar vidas, tanto de los animales como de las familias que los adoptan.

  • Huellas Luna Sofía

Durante 15 años, la fundación ha transformado la vida de cientos de perros callejeros, promoviendo la adopción y evitando que sean comprados. Jessica nos cuenta cómo la historia de Luna Sofía marcó el inicio de su labor.

Vínculos relacionados

De comederos elevados a arenas ecológicas: emprendimientos que brillan en Expopet
Algodón fue hallado en un guacal junto a la basura, pero su vida dio un giro
Video Thumbnail
  • Fundación Mil Bigotes

La Fundación Mil Bigotes combina amor por los gatos con sostenibilidad. Laura Rodríguez nos muestra cómo su tienda permite que cada compra se convierta en un apoyo directo para los felinos rescatados.

Video Thumbnail
  • Patitas Patte

Desde hace cuatro años, la Fundación Patitas Patte trabaja incansablemente para rescatar y rehabilitar perros en situación de vulnerabilidad. Marisela, su fundadora, nos cuenta cómo cada peludo recibe cuidado, hogar temporal y la oportunidad de encontrar la familia perfecta.

Video Thumbnail

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perro

Gato

Fundación

Rescate

Adopción

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar