Algodón fue hallado en un guacal junto a la basura, pero su vida dio un giro Foto: Protección Animal Bogotá

Una llamada a la línea de emergencias 123 activó un operativo de rescate en Bogotá que salvó la vida de un gato en condiciones extremas de abandono.

El felino, un macho sin identificación que luego fue nombrado Algodón, fue encontrado dentro de un guacal, junto a un bote de basura. Estaba desnutrido, débil, con el pelaje opaco, una grave infección en la mandíbula y una fractura en su pata delantera izquierda.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) atendió el caso de inmediato y trasladó al animal a su Unidad de Cuidado Animal, donde recibió atención veterinaria urgente e intensiva.

La recuperación de Algodón fue lenta y demandante. Durante los primeros días presentó vómito con sangre, babeo constante y un deterioro generalizado que comprometía seriamente su salud. Sin embargo, gracias al trabajo constante del equipo veterinario, el monitoreo diario y el compromiso del personal, el gato comenzó a mejorar. Recuperó el apetito, ganó fuerza, volvió a moverse con soltura y su mirada, antes apagada, empezó a reflejar vitalidad.

Su historia dio un giro esperanzador hace unos días en Expopet 2025, donde fue adoptado por una familia que había seguido su caso a través de redes sociales. Lizeth y su hijo viajaron desde Facatativá con la firme intención de ofrecerle un nuevo hogar. “Estamos ante un claro ejemplo de lo que puede lograrse cuando hay empatía y acción. Este caso muestra que siempre hay una segunda oportunidad para quienes parecieran no tenerla”, aseguró Antonio Hernández, director del IDPYBA.

La historia de Algodón no solo evidencia el impacto del abandono en los animales, sino también el poder de la solidaridad, el trabajo institucional y el compromiso ciudadano. Hoy, Algodón es más que un sobreviviente: es un símbolo de esperanza y resiliencia.

¡Una hermosa familia se enamoró de Algodón😽💕!



Esta es una verdadera historia de amor y de creer en que a pesar de una vida difícil para algunos animales, tienen la esperanza de ser felices con una familia que los ame por siempre.✨



¡Adoptar es amar sin condiciones!🐾 pic.twitter.com/RSq3uNwRlr — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) August 17, 2025

