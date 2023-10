Denuncian que perros y gatos están siendo envenenados en Bucaramanga: van 30 casos

La comunidad denuncia que los animales estarían siendo envenenados por medio de restos de comida dejados en la calle. Foto: Pexels

Las personas en el barrio Porvenir, en Bucaramanga, están preocupadas por la salud y seguridad de sus animales de compañía, pues en lo que va del año, denuncian, más de 30 mascotas han sido envenenadas.

“Es muy duro que alguien nos quite parte de nuestra familia, queremos justicia, no más muertes por envenenamiento. No conozco la persona, pero exijo justicia”, indicó Tatiana Fajardo, habitante del sector y quien ha perdido a dos perros por posible envenenamiento, a Semana.

“Le pedimos a las autoridades que hagan mayor presencia en los sectores donde se han identificado estos casos de maltrato. La gente debe tener presente que, por ley, matar un animal tiene cárcel”, añadió Alejandra Prada, activista y defensora de los derechos de los animales, a Semana.

Ante esta trágica situación, la Alcaldía de Bucaramanga y la Policía Metropolitana acudieron a la zona y aseguraron que ya están adelantando las respectivas investigaciones para dar con los responsables de estos hechos.

“Pusimos a disposición la Policía y nuestra inspección de policía permanente para cualquier situación o indicio de comportamiento que ponga en riesgo la vida de los animales. En Bucaramanga todas las vidas son sagradas”, aseguró Alexandra Moncada, coordinadora del Programa de Bienestar Animal de la Alcaldía de Bucaramanga, a Vanguardia.

Por su parte, la Alcaldía de Bucaramanga brindó una serie de recomendaciones para que las personas cuiden a sus animales de compañía en el barrio Porvenir. “Todos los animales que estén en una familia deben gozar de una tenencia responsable, esto quiere decir que los ciudadanos cada vez que salgan con su animal a la calle, deben sacarlos con correa para evitar envenenamiento por falta de supervisión, problemas de convivencia por no recoger las deposiciones de la mascota, e incluso, atropellamientos que pueden poner en riesgo -no solo la vida del animal- sino también de los ciudadanos”, aseguró la entidad en un comunicado de prensa.

Cabe recordar que esta situación se viene denunciando desde febrero de este año, cuando 21 animales murieron envenenados. Si usted tiene información de los responsables de estos hechos, puede comunicarse a la línea de emergencias 123 o al correo electrónico mebuc.polam@policia.gov.co

