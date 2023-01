Derechos y deberes de usuarios y aerolíneas al transportar animales de compañía

Antes de tomar la decisión de viajar, es indispensable conocer si la mascota está en condiciones de someterse al estrés que significa el viaje. Foto: Pixabay

Recientemente, luego de la polémica desatada por un vuelo que cubría la ruta Sao Paulo-Bogotá en el que viajaron 25 perros de soporte emocional, Avianca cambió sus políticas para el transporte de este tipo de animales. Dentro de estas se establece que no podrán transportarse en cabina animales que, junto a su guacal, superen un peso de 10 kilogramos. Esto implica que perros de raza grande y algunos de raza mediana deberían viajar en bodega.

Según el comunicado de la aerolínea, esta reglamentación entrará en vigor “a partir del 1 de febrero de 2023″. Sin embargo, en el portal web de la Aeronáutica Civil se encuentra una regulación similar desde 2017. También, la Superintendencia de Transporte publicó una guía con algunos parámetros en agosto de 2021. De acuerdo con esta normativa, además del límite de 10 kilogramos de peso, se establecen una serie de derechos y deberes tanto por parte de los pasajeros como por parte de la aerolínea.

Nos estamos ajustando a los estándares de la industria, Keisha. Los perros de soporte emocional podrán volar, solo que en condiciones diferentes, dependiendo de sus características y documentación. ¡Tranquila!, nosotros velaremos por la seguridad de Monet, es nuestra prioridad. pic.twitter.com/gIkIg5sk9I — Avianca Escucha (@AviancaEscucha) December 26, 2022

En La Red Zoocial reunimos una serie de recomendaciones que debe tener en cuenta a la hora de transportarse en avión a nivel nacional, con base en la normativa vigente y en algunos consejos de Camilo Arévalo, experto en comportamiento y adiestramiento canino.

De acuerdo con la Superintendencia de Transporte, los pasajeros tienen derecho a viajar con un animal de compañía, animal de asistencia o animal de soporte emocional. Para esto, deberá informarle a la aerolínea con al menos 48 horas de anticipación, ya que es un requerimiento categorizado como servicio especial.

El animal no podrá superar el peso de 10 kilogramos, incluido un guacal flexible en el que debe transportarse. Además, es obligación de la aerolínea permitir que el animal se ubique de manera que pueda prestar la asistencia para la que fue entrenado, garantizando su seguridad y la de los demás pasajeros.

En los casos que no cumplen estos parámetros, el animal deberá ser transportado en bodega. Sin embargo, la guía no es muy clara sobre aquellos casos en los que es indispensable el acompañamiento del animal en cabina, aunque no cumpla los requisitos.

Por ejemplo, cuando se trata de una persona invidente cuyo animal de asistencia es de raza grande y supera las medidas establecidas. Ante la falta de claridad en la norma, deberá consultar a la aerolínea.

Antes de tomar la decisión de viajar, es indispensable conocer si la mascota está en condiciones de someterse al estrés que significa el viaje. Además de un examen médico, es importante conocer su comportamiento y sus necesidades.

“Hay que entender que estamos exponiendo al perro a un ambiente totalmente desconocido y aversivo para él”, afirma Camilo Arévalo, experto en comportamiento canino. Una vez hecha la valoración pertinente, si la decisión de viajar es positiva deberá preparar a su mascota para el viaje.

Los procesos de habituación suelen tomar varios meses, a menos que se hagan desde que el animal es cachorro. Por esto, debe socializar al animal con su guacal con suficiente tiempo de anticipación.

Una vez esté listo para viajar, “lo primordial es, horas antes del vuelo, suministrar al perro el mayor enriquecimiento ambiental posible. Por ejemplo, un largo paseo donde pueda explorar y olfatear”, comenta Arévalo como parte de las recomendaciones para que el animal esté relajado al momento de viajar.

También deberá asegurarse de tener al día el carnet de vacunas de su mascota y tenerlo disponible en caso de ser requerido en el aeropuerto. Por otra parte, su mascota deberá viajar en un guacal con suficiente espacio, hidratación y comida. Además, es responsabilidad del pasajero garantizar el aseo de los desechos que genere el animal durante el vuelo.

Una vez se informa el requerimiento para viajar con un animal, la aerolínea deberá proporcionar toda la información acerca de las condiciones en las que se realizará el vuelo, el lugar que se dispondrá para el transporte del animal, y los requisitos específicos que se tengan.

Según la Superintendencia de Transporte, “si el transportador evidencia razonablemente que no se cumplen las condiciones de seguridad, salubridad o comodidad necesarias para que el animal pueda ser transportado, deberá evaluar si asume o no el transporte del animal”. En todo caso, cuando se trata de animales de asistencia, ninguna aerolínea podrá negarse a prestar el servicio de transporte.

En este sentido, deberán contar con los recursos para garantizar que el animal sea transportado con seguridad y “conducirlo a su destino sano y salvo”, según establece Supertransporte. En caso de que esto no se cumpla, el usuario podrá presentar una queja ante esta entidad, de manera que se pueda investigar la falta y aplicar las sanciones a las que haya lugar.

Según Arévalo, es discutible si las condiciones actuales de las aerolíneas en el país garantizan del todo la seguridad y comodidad del animal en la bodega. “Se les debe suministrar un ambiente óptimo y adecuado a las condiciones y características propias de los perros”, puntualiza, y añade que los guacales no son la mejor forma de asegurarles un espacio.

En 2021, la aerolínea EasyFly fue multada por la Supertransporte luego de que, en un vuelo entre Puerto Asís y Cali, muriera un perro que fue transportado en la bodega. La sanción dictaminó que la aerolínea no habría prestado el servicio con la calidad requerida.

Casos como este llevan a Arévalo a afirmar que “un acompañamiento permanente durante el vuelo de profesionales especializados en el bienestar canino sería primordial, ya que si se presenta algún imprevisto o emergencia se podría actuar anticipadamente”.

Ante la creciente cantidad de pasajeros que requieren volar con sus mascotas, ya sean de asistencia o no, surge la duda acerca de la suficiencia y claridad de las normativas vigentes para el transporte de animales.

