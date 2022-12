Tras quejas de pasajeros, Avianca cambió su política para transporte de mascotas

Hasta el momento no eran claras las normativas de la aerolínea para el transporte de mascotas en cabina. Con las nuevas medidas se restringe el transporte de perros de razas grandes. Foto: archi

Este lunes 26 de diciembre, a través de sus redes sociales, la aerolínea dio a conocer las nuevas políticas para el transporte de animales de soporte emocional. Como parámetro general, ya no podrán viajar animales de razas grandes en cabina.

En el comunicado, Avianca afirma que los perros no podrán superar los 10 kilogramos de peso, incluyendo el guacal o maletín en el que se transporten. Tampoco podrán viajar fuera del maletín, y este debe caber debajo del asiento, tal como el equipaje de mano.

Cada vuelo tendrá una disponibilidad de 6 cupos para animales de soporte emocional en cabina. Aquellos que no cumplan con los requisitos deberán viajar en la bodega del avión.

Algunos usuarios han manifestado su descontento por las nuevas medidas. “Hay otras formas de regular el asunto que no se tratarlos como cosas. Cuando me de ansiedad en el vuelo no puedo bajar a buscarla, ¿o sí?”, cuestionó Susana Angulo en Twitter.

El 13 de diciembre de 2022, Darío Patiño, usuario de Twitter, trinó que en un vuelo de Avianca que cubría la ruta entre Sao Paulo, Brasil, y Bogotá, viajaron 20 perros en cabina. Además, aseguró que “por ser de gran tamaño, debieron instalarse en el pasillo. Los propietarios se burlaban de la incomodidad de las tripulantes para desplazarse por la cabina”.

Ante esto, Avianca informó que viajaron 25 perros y que había sido una situación de difícil manejo. También, aseguraron que “desde hace unos meses, estamos revisando nuestra política de transporte de mascotas. Debemos lograr un justo balance, para que perritos y pasajeros vuelen cómodos y lleguen bien a su destino”.

El anuncio de estas nuevas medidas se dio después de las numerosas quejas que surgieron a raíz de este hecho. En redes sociales se aviva la discusión sobre los animales de soporte emocional y las regulaciones que deben tener las aerolíneas para su transporte.

Nos estamos ajustando a los estándares de la industria, Keisha. Los perros de soporte emocional podrán volar, solo que en condiciones diferentes, dependiendo de sus características y documentación. ¡Tranquila!, nosotros velaremos por la seguridad de Monet, es nuestra prioridad. pic.twitter.com/gIkIg5sk9I — Avianca Escucha (@AviancaEscucha) December 26, 2022

