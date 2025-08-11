Diez razas de gallinas ponedoras en Colombia: características y ventajas

Aunque existen decenas de razas en el mundo, en el país predominan algunas líneas híbridas. Foto: Unsplash

En Colombia, la producción de huevos es una de las actividades avícolas más importantes. Según la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), el consumo per cápita supera los 300 huevos al año, lo que exige a los productores elegir aves de alto rendimiento y buena adaptabilidad.

Aunque existen decenas de razas en el mundo, en el país predominan algunas líneas híbridas desarrolladas específicamente para la postura, así como razas rústicas que se mantienen en sistemas de traspatio. La elección depende del clima, el tipo de producción y la demanda de mercado.

A continuación, diez razas y líneas ponedoras presentes en Colombia, con sus principales características:

1. Isa Brown: es la más popular en la industria avícola nacional por su capacidad de producir entre 300 y 320 huevos marrones al año. Se adapta tanto a sistemas intensivos como a producciones pequeñas, y comienza la postura entre las 18 y 20 semanas de edad. Su distribución es amplia y puede encontrarse en la mayoría de regiones productoras.

2. Lohmann Brown: muy usada en granjas comerciales, es eficiente en el consumo de alimento y produce más de 300 huevos marrones de excelente calidad al año. Tolera bien tanto climas cálidos como templados, por lo que está presente desde el Eje Cafetero hasta la Costa Caribe.

3. Hy-Line Brown: destacada por su uniformidad en el tamaño y color del huevo, esta línea híbrida pone entre 280 y 300 huevos anuales. Es resistente a enfermedades y su desempeño es constante en galpones de alta producción, especialmente en Santander, Valle del Cauca y Cundinamarca.

4. Dekalb White: especialista en huevos blancos, esta línea híbrida puede superar los 320 huevos al año. Es muy eficiente en el consumo de alimento y se usa ampliamente en producciones industriales, sobre todo en Antioquia y Cundinamarca, donde la demanda de huevo blanco es alta.

5. Rhode Island Red: aunque es originaria de Estados Unidos, en Colombia se mantiene en fincas y sistemas de traspatio por su rusticidad. Produce entre 250 y 280 huevos marrones grandes anualmente y soporta bien climas variables, lo que la hace popular en zonas rurales del Tolima, Boyacá y Huila.

6. Sussex: en su variedad más común, la Sussex moteada, se cría en traspatio y pequeñas granjas. Pone entre 240 y 260 huevos crema o marrones claros, y se adapta a pastoreo, aprovechando forrajes y granos locales. Es más usual en producciones familiares.

7. Leghorn: productora de huevos blancos, muy ligera y eficiente. Puede alcanzar 300 a 320 huevos anuales en buenas condiciones. Aunque no es tan habitual en galpones industriales como la Dekalb White, sigue presente en criaderos especializados y granjas de traspatio, especialmente en climas cálidos.

8. Plymouth Rock: se cría principalmente en sistemas de doble propósito (carne y huevos). En Colombia es más frecuente en zonas rurales donde se busca autosuficiencia alimentaria. Produce alrededor de 200 a 220 huevos marrones claros al año.

9. Australorp: valorada por su docilidad y resistencia, esta raza puede producir entre 250 y 280 huevos marrones anuales. Se adapta bien a climas templados y fríos, por lo que es común en altiplanos como Cundinamarca y Nariño, sobre todo en sistemas no intensivos.

10. Orpington: de mayor tamaño y con menor producción (180 a 200 huevos anuales), la Orpington se encuentra en criaderos y granjas que priorizan rusticidad y adaptabilidad. Sus huevos son marrones y grandes, y su carácter manso facilita su manejo.

Importancia de la elección

En Colombia, las líneas híbridas como Isa Brown, Lohmann Brown, Hy-Line Brown y Dekalb White dominan la producción industrial por su alto rendimiento. Las razas rústicas, Rhode Island Red, Sussex, Australorp, Plymouth Rock y Orpington, se mantienen en sistemas familiares, especialmente en zonas rurales donde se valora su resistencia y capacidad para aprovechar recursos locales.

Conocer las características de cada raza o línea ponedora permite a los productores optimizar su sistema de producción y responder mejor a la demanda del mercado. Desde grandes galpones hasta patios campesinos, estas gallinas son parte fundamental de la seguridad alimentaria en Colombia, aportando un alimento básico y nutritivo para millones de personas.

