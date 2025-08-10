¿Cuántas semanas tiene que tener una gallina ponedora para empezar a poner huevos?

Imagen de referencia | La mayoría de las gallinas ponedoras comienzan a poner huevos entre las 18 y 22 semanas de edad. Foto: Unsplash

En el mundo avícola, una de las preguntas más comunes entre pequeños productores, granjeros y aficionados a la crianza de aves es: ¿a qué edad comienza a poner huevos una gallina ponedora? La respuesta, aunque puede variar según la raza y las condiciones de crianza, tiene parámetros bien establecidos por los especialistas en avicultura.

En condiciones adecuadas, la mayoría de las gallinas ponedoras inician su producción de huevos entre las 18 y las 22 semanas de vida. Esto equivale aproximadamente a cuatro o cinco meses de edad. Sin embargo, factores como la genética, la alimentación, el manejo del ambiente y la salud general del ave pueden adelantar o retrasar este momento.

Las razas especializadas en producción de huevos, como la Hy-Line Brown o la Isa Brown, han sido seleccionadas genéticamente para comenzar a poner alrededor de las 18 semanas. Otras, menos productivas o de doble propósito (carne y huevos), pueden necesitar unas semanas más para alcanzar la madurez reproductiva.

El papel de la alimentación

El inicio de la postura depende, en gran parte, de una dieta balanceada. Durante la etapa de crecimiento, las gallinas jóvenes, conocidas como pollonas, necesitan un alimento formulado con los niveles adecuados de proteína, energía, vitaminas y minerales.

Una deficiencia nutricional puede retrasar el desarrollo de su aparato reproductor, mientras que un exceso de energía puede causar sobrepeso y problemas metabólicos que también afecten la postura. Por ello, en granjas y criaderos, los nutricionistas avícolas recomiendan un cambio gradual a un alimento para ponedoras cuando las aves se acercan a la edad de inicio, garantizando el aporte de calcio necesario para la formación de cáscaras resistentes.

La luz es otro factor determinante. El sistema reproductivo de la gallina responde a la duración e intensidad de la iluminación. En la naturaleza, las aves comienzan a poner cuando los días son más largos, pues la luz estimula la producción de hormonas responsables de la maduración de los ovarios.

En producción controlada, los criadores suelen regular el fotoperiodo para garantizar que las gallinas reciban entre 14 y 16 horas de luz diaria al acercarse la edad de postura. Un manejo inadecuado de la iluminación puede retrasar el inicio o provocar irregularidades en la producción.

Salud y manejo

Una gallina sana tendrá más probabilidades de comenzar a poner dentro del rango esperado. Enfermedades, parásitos internos o externos, así como situaciones de estrés (cambios bruscos de temperatura, hacinamiento o manejo brusco), pueden retrasar el inicio de la postura.

El espacio también es importante. Las ponedoras necesitan un entorno limpio, ventilado y con suficiente espacio para moverse. Un ambiente estresante no solo retrasa la primera postura, sino que puede afectar la calidad y la frecuencia de los huevos.

Cuando una gallina empieza a poner, los primeros huevos suelen ser más pequeños y con cáscaras menos resistentes. Con el paso de las semanas, el tamaño y la calidad se estabilizan. Generalmente, en un plazo de dos a tres meses desde la primera postura, el ave alcanza su pico de producción, que puede llegar a un huevo diario en razas altamente productivas.

En granjas comerciales, las condiciones están controladas para que las gallinas alcancen la postura lo antes posible sin comprometer su salud. En cambio, en sistemas familiares o de traspatio, el inicio puede variar más, ya que depende de factores ambientales como el clima, la disponibilidad de alimento y la luz natural.

En cualquier caso, iniciar la postura antes de tiempo no siempre es positivo. Forzar a una gallina a producir antes de que su cuerpo esté listo puede ocasionar problemas reproductivos y reducir su vida productiva. Por eso, los expertos recomiendan permitir que el desarrollo sea natural, asegurando que el ave alcance un peso corporal óptimo antes de iniciar la postura.

Conocer estos tiempos no solo ayuda a planificar la producción, sino que también contribuye al bienestar de las gallinas, permitiendo que inicien su etapa de postura en el momento ideal para su salud y longevidad.

