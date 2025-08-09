¿De cuánto es la multa por tener una tarántula en casa en Colombia?

Si una persona adquirió una tarántula sin saber que estaba cometiendo una infracción, lo más recomendable es entregarla voluntariamente a la autoridad ambiental de su región. Foto: Unsplasch

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Colombia, la tenencia de fauna silvestre sigue siendo una práctica ilegal que persiste a pesar de las sanciones. En muchos hogares, animales como loros, monos tití o reptiles permanecen encerrados en jaulas, lejos de su hábitat natural. Incluso especies menos comunes, como las tarántulas, terminan siendo tratadas como animales de compañía, sin que muchas personas sepan que su posesión puede acarrear sanciones económicas, administrativas y penales.

El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) establece que tener de forma ilegal una especie de fauna silvestre constituye una infracción sancionada con una multa general tipo 3, equivalente a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), lo que en 2025 representa $393.440. Además, la autoridad procede con el decomiso del animal, para entregarlo a las autoridades ambientales competentes, responsables de su rehabilitación o reubicación.

No obstante, la sanción económica puede aumentar según los agravantes. La Ley 1333 de 2009, modificada por la Ley 2387 de 2024, contempla multas administrativas que pueden llegar hasta cien mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). A su vez, la Ley 2111 de 2021, que reforma el Código Penal, establece penas de prisión de hasta once años por delitos contra la fauna. Otras disposiciones, como la Ley 611 de 2000 y el Decreto 1076 de 2015, refuerzan la protección de la fauna silvestre en el país.

¿Cómo denunciar la tenencia de fauna silvestre?

Cualquier ciudadano puede reportar estos casos a la Policía Nacional a través de la línea 123. Tras verificar la situación mediante inspecciones, testimonios o informes técnicos, la autoridad puede imponer las sanciones correspondientes y proceder con el decomiso. La denuncia es fundamental, ya que la tenencia y el tráfico ilegal generan disminución de poblaciones silvestres, nativas y endémicas.

¿Por qué no tener una tarántula?

Más allá de la sanción, los animales víctimas de la tenencia y el tráfico ilegal sufren graves consecuencias físicas y emocionales. Pueden experimentar estrés crónico, depresión, vocalizaciones incontroladas, desórdenes alimenticios, automutilación y diversas enfermedades que ponen en riesgo su vida.

Además, muchas especies silvestres son portadoras de enfermedades e infecciones transmisibles al ser humano, lo que incrementa el riesgo para quienes las mantienen en cautiverio.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱