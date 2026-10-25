Disfraces para Halloween: ideas para hacer pareja con su mascota

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Para muchas familias, las mascotas son parte de la celebración de fechas especiales. Halloween no es la excepción, algunos tutores eligen disfraces para sus perros y gatos que combinan con los de sus humanos.
Según cifras de Fenalco, en 2025 cuatro de cada diez colombianos planeaban disfrazar a sus animales de compañía. Ese interés se refleja en la oferta comercial. De acuerdo con Cachivaches, empresa especializada en disfraces, su línea para mascotas representa cerca del 6 % de la temporada y cuenta con más de 20 referencias para perros.
Sin embargo, más allá de las fotos y los atuendos divertidos, es importante priorizar el bienestar de los animales. Los disfraces deben ser cómodos, permitirles moverse con libertad y retirarse si muestran señales de incomodidad.
En La Red Zoocial le compartimos algunas ideas para combinar su disfraz con el de su mascota y disfrutar Halloween juntos.
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