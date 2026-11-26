Luis Roberto González López, conocido en la capital mexicana como “el Taxista Animalista”, convirtió su unidad de transporte convencional en un servicio especializado para el traslado y rescate de animales en la Ciudad de México y el Estado de México. Con cerca de dos décadas al volante y un respeto por los animales heredado de su familia, impulsó esta iniciativa hace diez años tras notar que los servicios tradicionales rechazaban o cobraban tarifas excesivas por llevar mascotas, afectando especialmente a los rescatistas de ejemplares…

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El conductor que transformó su vehículo en una red de rescate de animales

Luis Roberto González López, conocido en la capital mexicana como “el Taxista Animalista”, convirtió su unidad de transporte convencional en un servicio especializado para el traslado y rescate de animales en la Ciudad de México y el Estado de México. Con cerca de dos décadas al volante y un respeto por los animales heredado de su familia, impulsó esta iniciativa hace diez años tras notar que los servicios tradicionales rechazaban o cobraban tarifas excesivas por llevar mascotas, afectando especialmente a los rescatistas de ejemplares callejeros o heridos.

Tras adaptar su automóvil asumiendo el desgaste que implica la labor, hacia 2019 capacitó a otros conductores en el manejo seguro de animales lesionados, consolidando una red de apoyo disponible las 24 horas. Actualmente ofrece viajes accesibles a clínicas veterinarias, albergues y domicilios para perros, gatos y otras especies como hámsters, borregos, cabras y cerdos, además de atender urgencias de madrugada y rescates masivos en centros antirrábicos.

De manera paralela, junto con su esposa y su familia, opera un refugio y pensión en la alcaldía Iztapalapa que alberga entre 20 y 25 perros de forma simultánea. Allí, además de alimentación y atención médica, brindan rehabilitación conductual a ejemplares con problemas de agresividad o socialización para facilitar su adopción responsable, sumando cerca de mil perros beneficiados a lo largo de su trayectoria.

El proyecto se autofinancia destinando un porcentaje de las ganancias de cada viaje para croquetas, gastos veterinarios y el mantenimiento del albergue. Quienes deseen apoyar esta causa pueden contratar sus traslados, adoptar alguno de los perros rehabilitados, donar alimento o recursos económicos y difundir su labor en redes sociales.

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