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Luis Roberto González López, conocido en la capital mexicana como “el Taxista Animalista”, convirtió su unidad de transporte convencional en un servicio especializado para el traslado y rescate de animales en la Ciudad de México y el Estado de México. Con cerca de dos décadas al volante y un respeto por los animales heredado de su familia, impulsó esta iniciativa hace diez años tras notar que los servicios tradicionales rechazaban o cobraban tarifas excesivas por llevar mascotas, afectando especialmente a los rescatistas de ejemplares callejeros o heridos.
Tras adaptar su automóvil asumiendo el desgaste que implica la labor, hacia 2019 capacitó a otros conductores en el manejo seguro de animales lesionados, consolidando una red de apoyo disponible las 24 horas. Actualmente ofrece viajes accesibles a clínicas veterinarias, albergues y domicilios para perros, gatos y otras especies como hámsters, borregos, cabras y cerdos, además de atender urgencias de madrugada y rescates masivos en centros antirrábicos.
De manera paralela, junto con su esposa y su familia, opera un refugio y pensión en la alcaldía Iztapalapa que alberga entre 20 y 25 perros de forma simultánea. Allí, además de alimentación y atención médica, brindan rehabilitación conductual a ejemplares con problemas de agresividad o socialización para facilitar su adopción responsable, sumando cerca de mil perros beneficiados a lo largo de su trayectoria.
El proyecto se autofinancia destinando un porcentaje de las ganancias de cada viaje para croquetas, gastos veterinarios y el mantenimiento del albergue. Quienes deseen apoyar esta causa pueden contratar sus traslados, adoptar alguno de los perros rehabilitados, donar alimento o recursos económicos y difundir su labor en redes sociales.
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