¿Qué es el “doble merle” en perros y por qué es peligroso?

Un perro con pelaje merle muestra la característica dilución de colores causada por el gen merle. Foto: Pixabay

Cada vez son más populares los perros de pelaje blanco y ojos claros que llaman la atención por su apariencia poco común. Detrás de ese atractivo está el llamado gen merle, una mutación genética que diluye la pigmentación del pelo y puede transformar los tonos negros en un gris azulado, además de influir en el color del iris, que con frecuencia se torna azul.

Según explica el portal Tu perro es bienvenido, el gen merle actúa de manera aleatoria sobre la base del color del pelo, por lo que no se distribuye uniformemente. Algunos perros presentan amplias zonas grises con pocas manchas oscuras, mientras otros conservan mayor parte del pelaje negro con pequeñas áreas más claras. Razas como el border collie, así como chihuahuas, pomeranias, cocker o pit bull, pueden portar esta característica.

El problema surge cuando se cruzan dos perros portadores del gen merle. En esos casos puede aparecer el llamado “doble merle”, es decir, los cachorros que heredan el gen por partida doble y cuyo pelaje suele ser casi completamente blanco debido a una doble dilución del pigmento. Aunque a primera vista pueden parecer especialmente llamativos, la condición implica riesgos significativos para la salud.

De acuerdo con el portal especializado en mascotas, muchos perros doble merle nacen sordos porque las células del oído interno necesitan pigmento para funcionar correctamente. También son frecuentes los problemas oculares como defectos leves en la pupila hasta malformaciones graves, dificultad para adaptarse a la luz, pérdida parcial del iris e incluso casos en los que los ojos son extremadamente pequeños. A esto se suma una mayor sensibilidad al sol y más probabilidades de desarrollar cáncer de piel.

El perfil de Instagram Visquito-Viscoso, que comparte la historia de un perro doble merle sordo y con baja visión, advierte que esta condición no solo determina el color del pelaje, sino que puede implicar sordera, ceguera y otras malformaciones. También señala que muchos de estos perros son abandonados debido a las necesidades especiales de cuidado que requieren.

Especialistas y organizaciones coinciden en que la cría irresponsable, motivada por la compra y venta de los perros merle, incrementa el riesgo de camadas con graves problemas genéticos. Por eso, la esterilización de perros doble merle es una medida clave para prevenir más sufrimiento y romper el ciclo de reproducción y abandono.

