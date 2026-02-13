Tras emergencia en Córdoba, Bogotá lanza curso gratuito de primeros auxilios para mascotas

El programa hace parte de la estrategia Red Internacional Doméstica. Foto: Escuela FFW

La Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, anunció el lanzamiento de un curso virtual y gratuito de primeros auxilios para animales de compañía, una iniciativa que busca fortalecer la respuesta ciudadana ante emergencias que involucren a perros y gatos en el actual contexto de contingencias que vive el país.

La decisión se da en medio de la emergencia climática que afecta a Montería y a varias zonas del departamento de Córdoba, donde el desbordamiento de los ríos no solo ha dejado a cientos de personas damnificadas, sino también a perros, gatos y otros animales atrapados por las inundaciones.

En este escenario, el despliegue de equipos veterinarios, voluntarios y unidades de rescate ha sido clave para poner a salvo a numerosos animales en condiciones de extrema vulnerabilidad, evidenciando la necesidad de que más ciudadanos cuenten con herramientas básicas para actuar de manera oportuna ante este tipo de situaciones.

El programa hace parte de la estrategia Red Internacional Doméstica y se desarrolla en alianza con la Fundación Franz Weber, a través de su Escuela FFW. La formación está dirigida a tutores, cuidadores, voluntarios, funcionarios públicos y cualquier persona interesada en adquirir herramientas prácticas para actuar de manera oportuna y segura frente a accidentes o situaciones críticas que involucren animales de compañía.

Según informan en su página web, el curso fue diseñado por personal médico veterinario con experiencia clínica y ofrece contenidos técnicos actualizados y adaptados a contextos reales.

Además de enseñar técnicas básicas de primeros auxilios veterinarios, la formación promueve la planificación, la prevención y el entrenamiento continuo como pilares para reducir la improvisación, minimizar el estrés y evitar errores frecuentes en escenarios de urgencia.

El programa incluye una unidad didáctica enfocada en el rescate de animales en situaciones de catástrofes y desastres naturales, un campo en crecimiento ante la creciente demanda ciudadana de que los gobiernos integren a los animales en sus planes de gestión del riesgo.

¿Quién dicta el curso y cómo se puede realizar?

El curso es dictado por el médico veterinario Sebastián Díaz Zúñiga, especialista en Medicina Intensiva y Anestesiología Veterinaria, con experiencia en hospitales de referencia y fundaciones dedicadas a la atención de animales en contextos vulnerables.

La modalidad es virtual asincrónica, tiene una duración de 40 horas, incluye tutorías y se ofrece en español sin ningún costo. Al finalizar, los participantes recibirán certificación. Para más información e inscripciones puede visitar la página web www.reddomestica.org.

