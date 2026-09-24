Brad Pitt interpreta a James, un exmilitar, mientras que Uber es el perro que le da vida a Odin, su compañero canino. En videos publicados en las redes sociales de Paramount…

El corazón de la bestia (Heart of the Beast) es la nueva película de supervivencia protagonizada por Brad Pitt y dirigida por David Ayer, que llega a las salas de cine de Colombia este 24 de septiembre de 2026. La película combina acción y drama con una historia centrada en el vínculo entre un hombre y su perro mientras ambos intentan sobrevivir a condiciones extremas.

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Él es Uber, el perro de búsqueda y rescate que ahora actúa junto a Brad Pitt

Brad Pitt interpreta a James, un exmilitar, mientras que Uber es el perro que le da vida a Odin, su compañero canino. En videos publicados en las redes sociales de Paramount Pictures, Pitt y Ayer hablaron sobre el rodaje, las exigencias de las escenas de supervivencia y el trabajo que implicó construir el vínculo entre el actor y Uber.

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¿Quién es Uber, el perro que conquistó a Brad Pitt?

De acuerdo con Paramount Pictures, Uber es un pastor alemán nacido en Nueva Zelanda. Antes de llegar al cine, el canino trabajó como perro policía y rescatista de montaña en zonas exigentes de ese país. Fue encontrado por Andrew Simpson, un reconocido entrenador y coordinador de animales escocés.

Brad Pitt contó que durante las primeras semanas del rodaje pasó tiempo con Uber para construir un vínculo con él antes de enfrentarse a las escenas más complejas.“Las primeras tres semanas las pasé todos los días simplemente estando con el perro”, recordó Pitt, quien describió a Uber como un animal “hermoso y magnífico”.

Para Pitt, la relación entre James y Odin es fundamental en la historia, ya que ambos personajes se retiran del servicio militar después de haber vivido experiencias de combate. En la película, esa experiencia previa se convierte en una herramienta para enfrentar las condiciones extremas de la naturaleza.

David Ayer también destacó esa conexión. El director explicó que Pitt comenzó a trabajar con Uber desde una etapa temprana y que el vínculo entre ambos terminó reflejándose en la película.

¿Cómo fue filmar con un perro?

Trabajar con Uber implicó un proceso de entrenamiento constante. Según lo explicado por el equipo de la película, el actor tuvo que aprender también algunas técnicas para trabajar con el perro, mientras que Uber fue preparado para responder a las necesidades de las diferentes escenas.

El entrenamiento estuvo acompañado por Simpson y su equipo de expertos en comportamiento y entrenamiento canino, quienes trabajaron con Uber antes y durante la producción.

La preparación incluyó acostumbrarlo a las cámaras, trabajar junto a Pitt y ensayar las escenas que requerían movimientos coordinados entre ambos. También hubo momentos en los que el comportamiento natural del animal obligaba al equipo a adaptarse. "Los perros no conocen sus líneas. Quiero decir, simplemente están ahí siendo perros”, comentó Pitt con humor al referirse a las dificultades de trabajar con un animal durante escenas dramáticas.

En algunas tomas, Uber podía alejarse de la escena en medio de una secuencia y el equipo tenía que volver a llamar su atención para continuar con el rodaje. Sin embargo, para Ayer, esa espontaneidad también hizo parte del encanto del personaje.

El director resaltó que la conexión entre Pitt y Uber terminó siendo evidente frente a las cámaras. Para el cineasta, el vínculo entre un ser humano y un perro es uno de los elementos que hacen especial la historia de James y Odin.

Por su parte, Brad Pitt describió el vínculo entre ambos personajes como un amor incondicional y destacó que, a lo largo de la historia, los dos terminan rescatándose mutuamente.

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