El verdadero significado de “¿Quiere cacao?”, una frase que no es tan inocente

Los loros son de las especies más amenazadas por el tráfico de fauna silvestre en Colombia. Foto: CVC

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si usted es de los que, al ver un loro, suele repetir la frase “¿Quiere cacao?”, quizá no se ha detenido a pensar en lo que hay detrás. Aunque parece una expresión inocente, está vinculada con una problemática que afecta a estas aves silvestres, muchas veces víctimas del tráfico y de la tenencia ilegal.

En Colombia, tener un loro como mascota es ilegal. Estas aves, al ser encerradas en jaulas, pierden la posibilidad de desarrollar su comportamiento natural, lo que genera graves afectaciones a su bienestar. A pesar de las campañas y sanciones económicas establecidas por la ley, todavía se reportan casos que evidencian el desconocimiento y la normalización de esta práctica.

El pasado 26 de septiembre, por ejemplo, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) rescató una lora que vivió durante un año como mascota. Su situación era crítica: además de la privación de libertad, su tenedor la alimentaba con chocolate y galletas, sin saber que estos productos son altamente tóxicos para las aves silvestres.

“El cacao y el chocolate contienen teobromina y cafeína, sustancias que pueden provocar vómito, alteraciones cardíacas e, incluso, la muerte en loros y otras especies silvestres”, advirtió la CVC en un comunicado.

Tras ser informado, el ciudadano entregó voluntariamente a la lora, reconociendo la importancia de que reciba los cuidados adecuados y, con suerte, pueda ser liberada en un hábitat apropiado. Hoy, el ave inicia una nueva etapa: lejos de la alimentación inadecuada, con atención especializada y con la posibilidad de volver a disfrutar de la libertad que merece.

La CVC advirtió que seguirá trabajando en procesos de rescate, educación y control, pues casos como este muestran que aún existe un gran desconocimiento sobre la tenencia de fauna silvestre en Colombia. Aunque la legislación es clara en señalar que tener loros en cautiverio es ilegal, muchas personas los siguen considerando como mascotas, lo que implica riesgos para la vida de las aves y para los ecosistemas.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱