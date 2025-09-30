Un gatito callejero quedó atrapado en una llanta: así lograron salvarlo

El felino regresó junto a su madre que lo esperaba en la vivienda, allí permaneció unos días, pero luego, la camada se fue y se perdió el rastro de ellos. Foto: Facebook: Glenview Fire Department

La semana pasada, una gata callejera en busca de refugio llegó hasta el garaje de una vivienda junto con sus cinco crías. La familia del lugar decidió brindarles alimento y un espacio donde descansar. Sin embargo, un incidente inesperado puso en riesgo a uno de los pequeños felinos.

El curioso gatito se acercó a un vehículo estacionado y, mientras exploraba, introdujo su cabeza en un orificio de la llanta. Una vez adentro, no pudo sacarla. El animal quedó atrapado con el aro metálico ajustado a su cuello, situación que generó angustia en los residentes de la vivienda.

De inmediato, la familia decidió bajar la llanta y trasladarla con el gato aún atrapado hasta la estación de bomberos local. Allí, en la Red Shift Station 8, los rescatistas intervinieron con rapidez para auxiliar al animal.

Las imágenes compartidas en la página oficial de Facebook de la estación muestran cómo, durante cerca de 20 minutos, los bomberos trabajaron cuidadosamente para liberar al felino. Usaron agua y jabón para facilitar el movimiento, mientras uno de los rescatistas sostenía la llanta y otro maniobraba con delicadeza la cabeza del pequeño. El objetivo era claro: evitar que el gato sufriera heridas durante la operación.

Finalmente, lograron sacar al animal sano y salvo. Aunque su pelaje quedó empapado tras las maniobras, no presentó lesiones. Ese aspecto mojado y con orejas grandes inspiró a la familia a apodarlo Yoda, en referencia al icónico personaje de Star Wars.

Tras el susto, el gatito regresó con su madre y sus cuatro hermanos que lo esperaban en el garaje. Según la familia, después de un tiempo los animales abandonaron el lugar y actualmente se desconoce su paradero.

