Emotivos rescates de perros y gatos tras los terremotos en Venezuela: historias de esperanza

Bomberos Voluntarios de Paraguay rescataron un felino atrapado en un ducto de desagüe tras una compleja intervención. Foto: Gobierno Bolivariano de Aragua

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Mientras continúan las labores de búsqueda tras los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio, los equipos de rescate no solo trabajan para localizar a personas atrapadas. En medio de la tragedia, perros y gatos también han sido rescatados con vida, protagonizando historias que han conmovido a miles de personas dentro y fuera del país.

Uno de los casos más conocidos es el de Chanel, una perrita localizada con vida entre los escombros por el grupo USAR El Salvador. A través de sus redes sociales, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que el animal pertenecía a Camila Sofía, una joven que permanecía atrapada bajo la estructura colapsada mientras los equipos trabajaban para abrir un acceso que permitiera rescatarla de forma segura. “Dios permita que pronto podamos rescatarla también”, escribió el mandatario al compartir imágenes del rescate de la perrita.

Otro emotivo episodio ocurrió en las Residencias Karina, donde los rescatistas encontraron con vida a un perro que permanecía entre los restos del edificio. Al no conocer la identidad del animal, solicitaron a la comunidad acercarse con fotografías o videos que permitieran comprobar quién era su familia y facilitar el reencuentro.

Horas después, el mismo equipo logró salvar a un perrito que permaneció atrapado durante cerca de cinco horas bajo los escombros de una vivienda en el Residencial El Palmar, en Caraballeda. Tras ponerlo a salvo, los rescatistas hicieron un llamado para ubicar a sus cuidadores.

Sin embargo, después, el equipo médico veterinario de Manejo Humanitario, organización colombiana dedicada al rescate de animales, informó que la mascota se llamaba Pinky y que ya habías contactado a su tutora, una mujer que vive en España. Desafortunadamente, la madre y la hermana de la tutora, quienes cuidaban al perro en Venezuela, fallecieron durante la emergencia.

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Además de las personas, los equipos internacionales mantienen protocolos para rescatar animales atrapados. La Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador informó que el contingente de USAR El Salvador, desplegado en las zonas más afectadas, ha logrado poner a salvo varias mascotas mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes. Entre ellas, un gato que fue encontrado con lesiones y recibió atención tras ser extraído de una estructura colapsada.

En distintos estados venezolanos también se han registrado rescates realizados por organismos locales. El Gobierno Bolivariano de Aragua, a través de publicaciones del diputado de la Asamblea Nacional y de Protección Civil, informó que bomberos y rescatistas han salvado a más de cinco animales de compañía en la urbanización Bosque Lindo, en Turmero.

“Detrás de cada rescate hay una historia de supervivencia que nos toca el alma y nos recuerda por qué empezamos esta labor”, señalaron las autoridades, al reiterar que su objetivo es que “nadie se quede atrás”.

Por su parte, los Bomberos Voluntarios K17 de Paraguay compartieron recientemente el rescate de un gato que permanecía atrapado en un ducto de desagüe. El hecho ocurrió en la urbanización Bosque Lindo, un edificio de 12 pisos que cayó por el doble sismo.

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En medio de una de las peores tragedias que ha vivido la región en los últimos años, estas historias recuerdan que cada vida importa. Mientras los rescatistas continúan removiendo toneladas de escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes, también dedican tiempo y esfuerzo a salvar a los animales que esperan volver a reunirse con sus familias o encontrar una segunda oportunidad.

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