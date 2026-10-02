La iniciativa, impulsada por la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la capital, plantea exhortar al Congreso de la Unión a reformar la Ley General de Educación. El objetivo central es que las infancias adquieran conocimientos sobre el trato digno, la prevención del…

El Congreso de la Ciudad de México dio un paso clave en materia de bienestar animal al aprobar, en comisiones, un dictamen que busca integrar la enseñanza del respeto y el cuidado a las especies dentro de los programas de educación primaria en todo el país.

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En esta ciudad quieren que las escuelas enseñen a cuidar y respetar a los animales

La iniciativa, impulsada por la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la capital, plantea exhortar al Congreso de la Unión a reformar la Ley General de Educación. El objetivo central es que las infancias adquieran conocimientos sobre el trato digno, la prevención del maltrato animal, la adopción responsable y la biodiversidad desde las aulas.

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A pesar del respaldo obtenido en las comisiones locales en mayo de 2026, la medida aún no se encuentra vigente en los planteles del país. Para que adquiera carácter obligatorio a nivel nacional, la propuesta deberá ser turnada, discutida y ratificada por el Poder Legislativo federal dentro del proceso formal correspondiente.

Especialistas y legisladores promotores de la medida señalan que inculcar la empatía hacia otros seres vivos desde la infancia fomenta la responsabilidad ciudadana, contribuye a erradicar conductas violentas en la sociedad y fortalece los valores éticos en el desarrollo integral de los estudiantes.

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