En esta Semana Santa, no consuma ni traiga animales silvestres de regreso a Bogotá

Durante 2023 se ha logrado la incautación de más de 182 kilogramos de carne y otros productos de fauna silvestre. Foto: IDPYBA

Semana Santa es una pesadilla para la biodiversidad en Colombia. Diferentes animales, como tortugas, iguanas, micos, loros, chigüiros, peces, babillas y armadillos, son extraídos de sus entornos naturales para ser consumidos o comercializados ilegalmente para ser tenidos como mascotas.

Lea: ¿Piensa viajar con su animal de compañía en Semana Santa? Recomendaciones y cuidados

Durante todo el 2023, y según datos de la Policía, se ha logrado la incautación de más de 182 kilogramos de carne y otros productos de fauna silvestre.

Es por esta razón y con el ánimo de evitar que este fenómeno se siga presentando, la Secretaría de Ambiente de Bogotá hizo un llamado a la ciudadanía que sale de viaje a otras regiones del país para que se abstengan de extraer fauna silvestre de sus ecosistemas y eviten el consumo de huevos de iguana, carne de tortuga o cualquier otro animal silvestre.

Le puede interesar: ¿Las nuevas generaciones prefieren tener mascotas a tener hijos? Se abre el debate

“No hay costumbre que valga, el consumo de carne o huevos, de animales como tortugas e iguanas, es un delito y afecta gravemente a esas poblaciones de animales, por favor no las consuman, no son carne blanca, nos les ayudan a cumplir sus compromisos religiosos en esta época”, indicó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, en un comunicado.

La extracción de fauna silvestre trae consecuencias irreversibles en los ecosistemas: genera pérdida de biodiversidad, desequilibrio en las áreas naturales, afectación en el bienestar de los animales y, en ocasiones, extinción de las especies. Y esto toma mayor importancia en Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo, con cerca de 67 mil especies entre animales vertebrados, invertebrados, plantas y hongos. También es el primer país con más diversidad de aves, orquídeas y mariposas, el segundo con más especies de plantas, anfibios, y peces de agua dulce, y el quinto en mamíferos.

Lea: Recomendaciones para que su animal de compañía no la pase mal en Semana Santa

Carolina Urrutia recomienda a los bogotanos a que no traigan animales silvestres, pues, además de afectar gravemente a los ecosistemas y a las poblaciones de los especímenes que se trafican, es un delito y pueden acarrear multas de hasta cinco mil salarios mínimos mensuales vigentes, y cárcel, entre 48 y 108 meses.

Por último, la entidad recuerda a los conductores que se desplazan a otras regiones del país, especialmente para aquellas zonas cálidas, para que revisen sus vehículos antes de regresar a Bogotá y así evitar que algún individuo de fauna silvestre venga dentro de motores, chasis o cargas.

Usted puede denunciar a la línea 123 cualquier actividad que atente contra la vida silvestre, no solo en la ciudad sino en las regiones, ya sea la extracción, comercialización o transporte ilegal.

Además, las personas que quieran reportar todos los casos sospechosos de tráfico ilegal de fauna silvestre lo pueden hacer a través del correo electrónico fauna@ambientebogota.gov.co o a las líneas telefónicas:

Unidad móvil de Rescate de Fauna Silvestre: 317 4276828

Oficina Salitre: 318 8277733, calle 22C # 68F - 37, módulo 5, oficina 106, Terminal de Transportes de Bogotá.

Oficina Central: 601 377 8854 o 318 712 55 66

Tenga presente que la Ley 1333 de 2009 contempla multas diarias hasta por cinco mil salarios mínimos mensuales legales vigentes y la restitución y/o la restauración del daño, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. Adicionalmente, el Código Penal contempla penas entre 48 y 108 meses de prisión para quienes se apropien, extraigan, exploten, mantengan o se aprovechen sin permiso de animales silvestres en el territorio nacional.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com