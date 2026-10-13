Para las organizaciones defensoras de los animales y los tutores de mascotas, esta histórica medida representa un hito…

En una decisión que prioriza la vida y la tranquilidad de los seres sintientes, Países Bajos implementó la prohibición total de la venta, posesión y uso de pólvora y fuegos artificiales de consumo doméstico desde el pasado 1 de agosto de 2026. Esta normativa transforma de manera radical las tradiciones de fin de año, garantizando que la próxima Nochevieja (2026-2027) se celebre en un entorno libre de estruendos dañinos.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

En este país entró en vigor ley que protege animales y fauna silvestre de la pólvora

Para las organizaciones defensoras de los animales y los tutores de mascotas, esta histórica medida representa un hito fundamental. Año tras año, el uso indiscriminado de pirotecnia generaba episodios severos de ansiedad, pánico, extravíos e incluso paros cardiorrespiratorios en perros, gatos y otros animales de compañía. Asimismo, los altos niveles de ruido impactaban gravemente a la fauna silvestre, alterando sus hábitats, desorientando a las aves y poniendo en riesgo su supervivencia.

Publicidad

Si bien la normativa prohíbe el uso de explosivos caseros a particulares en todo el territorio nacional, el gobierno neerlandés mantiene como única excepción los espectáculos pirotécnicos profesionales, los cuales deben contar con estrictas autorizaciones municipales y cumplir rigurosas normas de seguridad.

Además del beneficio central para el bienestar animal, la ley persigue una reducción drástica en la saturación de las salas de urgencias médicas por quemaduras y accidentes, disminuye la contaminación acústica y ambiental, y protege a personas con alta sensibilidad al ruido, como los niños con condición del espectro autista.

Le puede interesar

Con este paso, Países Bajos promueve un cambio cultural profundo hacia celebraciones más empáticas, seguras y respetuosas con todas las formas de vida

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱