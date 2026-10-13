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En este país entró en vigor ley que protege animales y fauna silvestre de la pólvora

La pirotecnia genera episodios severos de ansiedad, pánico, extravíos e incluso paros cardiorrespiratorios en perros, gatos y otros animales de compañía.

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AsíHistórica prohibición de la pólvora en Países Bajos.
Histórica prohibición de la pólvora en Países Bajos.
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En una decisión que prioriza la vida y la tranquilidad de los seres sintientes, Países Bajos implementó la prohibición total de la venta, posesión y uso de pólvora y fuegos artificiales de consumo doméstico desde el pasado 1 de agosto de 2026. Esta normativa transforma de manera radical las tradiciones de fin de año, garantizando que la próxima Nochevieja (2026-2027) se celebre en un entorno libre de estruendos dañinos.

Para las organizaciones defensoras de los animales y los tutores de mascotas, esta histórica medida representa un hito fundamental. Año tras año, el uso indiscriminado de pirotecnia generaba episodios severos de ansiedad, pánico, extravíos e incluso paros cardiorrespiratorios en perros, gatos y otros animales de compañía. Asimismo, los altos niveles de ruido impactaban gravemente a la fauna silvestre, alterando sus hábitats, desorientando a las aves y poniendo en riesgo su supervivencia.

Si bien la normativa prohíbe el uso de explosivos caseros a particulares en todo el territorio nacional, el gobierno neerlandés mantiene como única excepción los espectáculos pirotécnicos profesionales, los cuales deben contar con estrictas autorizaciones municipales y cumplir rigurosas normas de seguridad.

Además del beneficio central para el bienestar animal, la ley persigue una reducción drástica en la saturación de las salas de urgencias médicas por quemaduras y accidentes, disminuye la contaminación acústica y ambiental, y protege a personas con alta sensibilidad al ruido, como los niños con condición del espectro autista.

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