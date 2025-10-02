Logo El Espectador
Encuentran una pitón en autoservicio de reconocido restaurante de comida rápida

La aparición de una serpiente en una caja de autoservicio terminó sin incidentes, luego de que un centro de protección animal se encargara de su rescate.

02 de octubre de 2025 - 08:58 p. m.
La serpiente es una pitón real africana, también conocida como pitón bola.
La serpiente es una pitón real africana, también conocida como pitón bola.
Foto: Facebook: @Pasadena Humane
Una escena inesperada sorprendió a clientes y empleados de un restaurante de la cadena In-N-Out en California, Estados Unidos, el pasado lunes 29 de septiembre. En la caja de autoservicio del local, un trabajador encontró una serpiente.

El animal, descrito como una “hermosa pitón” y registrado con el número A524761, fue entregado a Pasadena Humane Society, donde permanece bajo cuidado mientras se determina su origen.

El hallazgo fue informado por la organización a través de sus redes sociales, donde no faltaron las bromas y comentarios sorprendidos por la inusual aparición de una serpiente en un restaurante de comida rápida. Sin embargo, más allá de la curiosidad y el humor que generó el hecho, la situación resalta un asunto clave: la responsabilidad que implica la presencia de animales silvestres en entornos urbanos.

Las pitones, como otras especies de reptiles, no son animales domésticos y requieren de condiciones específicas para sobrevivir. Estar fuera de su hábitat natural no solo afecta su bienestar, sino que también puede representar un riesgo para las personas que, por desconocimiento, intentan manipularlas.

Ante una situación de este tipo, las autoridades insisten en la responsabilidad ciudadana: mantener la calma, evitar cualquier contacto directo y dar aviso inmediato a las autoridades o entidades competentes. Manipular animales silvestres sin la preparación adecuada puede generar accidentes, pero también un mayor estrés y daño para el animal.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

