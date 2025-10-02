Logo El Espectador
Domiciliario se vuelve viral por tomarse fotos con los perros que lo reciben

Su amor por los perros trascendió las fotos en redes sociales y ahora comparte su vida con Tiger Lilly, una cachorra que rescató en medio de su ruta.

02 de octubre de 2025 - 04:08 p. m.
Jason Hardesty es repartidor de UPS en Nueva Orleans, Estados Unidos.
Foto: Instagram: @jhardesty
No es raro que cuando Jason Hardesty llega con un pedido, lo reciban ladridos y colitas moviéndose de emoción. Muchos repartidores preferirían entregar rápido el paquete y evitar cualquier contacto con los animales, pero este repartidor hace todo lo contrario: se detiene un momento para posar con ellos y guardar un recuerdo.

Hardesty, de 32 años y a quien todos llaman “Jay”, lleva más de una década trabajando como repartidor en Nueva Orleans. En entrevista con Good Morning America confesó que cada vez que lo recibe un perro se siente más emocionado por su trabajo. “Cada vez que veo un perro, definitivamente me emociono más que antes”, dijo con una sonrisa.

Hace un par de años, de manera espontánea, decidió empezar a fotografiarse con los perros que encontraba en su ruta y compartir esas imágenes en Instagram bajo el hashtag #pupsofjay. Lo que comenzó como un pasatiempo terminó volviéndose viral: su cuenta ya supera los 160 mil seguidores y se ha convertido en un espacio donde dueños y amantes de los animales disfrutan de sus tiernos encuentros.

“Los dueños siempre se muestran muy comprensivos cuando les pido una foto. Incluso suelen bromear y me dicen: ‘Vas a hacer famosa a mi mascota’”, contó entre risas. Esa cercanía lo ha hecho más querido no solo por sus clientes, sino también por la comunidad en internet que sigue con entusiasmo cada publicación.

Aunque en los últimos meses Hardesty no ha compartido tantas fotos en su perfil, sigue activo en sus historias, donde presenta a Tiger Lilly, una perrita que encontró corriendo sola por la calle. Según narró, la llevó a un centro de rescate para verificar si tenía chip, pero al no encontrar a su dueño y ver lo cariñosa que era, decidió adoptarla. “Ella corrió hacia mí para salvarla”, contó. Hoy, Tiger Lilly es parte de su familia y la protagonista de sus publicaciones más recientes.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

Por La Red Zoocial

