Devuelven a gatita a las tres horas por “no ser lo suficientemente tierna”

Delilah fue rescatado junto a sus hermanos. Todos ellos ahora viven junto a su rescatista. Foto: Reddit: @Winter_Soft_7618

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

No todos los comienzos son fáciles, y menos aún para un gatito que llega por primera vez a un nuevo hogar. Esta semana se hizo viral la historia de una pequeña felina que fue devuelta a su rescatista apenas tres horas después de haber sido adoptada.

La razón detrás del regreso ha generado indignación en redes sociales y reavivó la conversación sobre lo que realmente significa acoger a un animal de compañía.

Delilah, es una gata blanca con manchas y llamativos ojos azules, que había sido entregada a una familia que, según contó su rescatista en Reddit, no supo manejar el proceso de adaptación. Alegaron que “no era lo suficientemente tierna” porque no quería que la acariciaran, que bufaba al perro de la casa y que incluso arañaba. Para ellos, esos comportamientos eran prueba de que “no funcionaría”.

Sin embargo, lo que para unos fue motivo de rechazo, para otros resultó ser un acto de total normalidad. La rescatista explicó a Newsweek que bajo su cuidado la gatita es cariñosa, duerme sobre su regazo y disfruta de los juegos. Simplemente no había tenido tiempo suficiente para reconocer a su nueva familia ni sentirse segura en un entorno desconocido.

Finalmente, tras esa breve y frustrada adopción, la mujer decidió quedarse con la gatita y darle un hogar definitivo. “No se adaptó en tres horas, así que decidieron devolverla. Ahora es mía para siempre”, contó. La pequeña felina vive hoy rodeada de amor junto a otros gatos que también ha rescatado.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱