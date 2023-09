Enfermedades mortales para gatos y perros

En todas las enfermedades es importante establecer un tratamiento lo más rápido posible, ya que esto va a aumentar las posibilidades de supervivencia. Foto: Václav Závada en Pixabay - Václav Závada en Pixabay

Los animales domésticos, como los gatos y los perros, pueden adquirir ciertas enfermedades graves que, si no son diagnosticadas y tratadas a tiempo, pueden representar un gran riesgo para su vida, especialmente cuando son muy jóvenes, muy mayores o se encuentran inmunodeprimidos.

De acuerdo con la médica veterinaria Silvia Herrero, del Hospital Veterinario Mediterráneo, las enfermedades más mortales en gatos domésticos y callejeros son el cáncer, la leucemia y la inmunodeficiencia felina. Mientras que en los perros son la parvovirosis, el moquillo y la torsión o dilatación de estómago. Cabe resaltar que estos trastornos se presentan con relativa frecuencia en la práctica clínica y pueden ser potencialmente mortales. Sin embargo, hay otras enfermedades que presentan mayor mortalidad, pero son de baja frecuencia.

Leer: ¿Cómo puedo entrenar a mi mascota para que haga sus necesidades en el lugar adecuado?

Enfermedades mortales para gatos

Cáncer

De acuerdo con el portal Experto Animal, el cáncer no es solo una enfermedad con alta mortalidad, sino que además es una de las más comunes en los felinos. Los tipos de cáncer más mortales son aquellos que se pueden dispersar a través de la circulación sanguínea a otros órganos vecinos como el pulmón, el riñón o los huesos. El Flint Animal Cancer Center afirma que 1 de cada 5 gatos desarrollará cáncer durante su vida, especialmente cuando tienen una edad avanzada.

Leucemia felina

La leucemia felina es causada por un “retrovirus”, es decir, un virus con una predisposición especial por las células del sistema inmune. Esto quiere decir que puede haber otros signos, como la anemia, la aparición de cáncer o tumores en gatos, entre otras enfermedades, como la neumonía, gingivitis o infecciones de la piel. Del mismo modo, es difícil determinar un tiempo exacto sobre la manifestación de esta enfermedad. Puede haber gatos que han vivido cinco o seis años en la calle, los dueños se los llevan a casa y hasta que realizan la prueba, se percatan de que tienen el virus.

Gabriel García es un médico veterinario y gerente técnico de la Unidad de Negocio de animales de compañía de MSD Salud Animal en Colombia, compañía farmacéutica del país. El experto asegura que esta es una enfermedad poco difundida a nivel general, comparado con otras infecciones, como la rabia. No obstante, existen múltiples mitos en torno al desarrollo de esta patología, que dificultan su tratamiento correcto. “Varios tutores creen que porque su gato no sale de la casa, entonces no es necesario vacunarlo contra la leucemia felina. Otras personas creen que, porque su gato tiene esta enfermedad, entonces su animal se va a morir automáticamente. Ambas cosas no son ciertas”, relata el experto.

Este es un virus que puede contagiarse de distintas maneras, especialmente a través de la interacción con felinos infectados, motivo por el cual la llaman “la enfermedad de los gatos sociales”. Entre las formas de contagio, se encuentran la saliva, las agresiones por parte de otros felinos, los juegos, o incluso las interacciones madre-hijo, al momento de gestación o de lactancia, cuando el gato bebé está siendo amamantado. “No está del todo confirmado, pero hay indicios que sugieren que las pulgas y las garrapatas también pueden ayudar a transmitir esta enfermedad”, explica Gabriel García.

Leer: ¿Cómo quitar o eliminar el olor de orines de perro y gato?

Inmunodeficiencia felina

La inmunodeficiencia felina es causada por un lentivirus que se contagia tras el contacto de la sangre y la saliva, mediante mordeduras y heridas. Esta enfermedad es más frecuente en gatos callejeros debido a las peleas por hembras o territorios.

Enfermedades mortales para perros

Parvovirosis

La parvovirosis es una enfermedad muy contagiosa que está dentro de las cinco enfermedades más mortales en perros. Todos los caninos pueden infectarse con el parvovirus; sin embargo, los cachorros de menos de cuatro meses y los perros adultos que no han sido vacunados contra la enfermedad tienen mayor riesgo de contagio. Según el portal veterinario WebMed, el parvovirus en perros tiene mayor prevalencia en razas como el rottweiler, dóberman, pinscher, labrador retriever, american staffordshire terrier y pastor alemán.

Leer: ¿Cuáles son los beneficios de tener un gato?

Moquillo

El moquillo es uno de los virus más frecuentes en animales, que puede terminar afectando el aparato respiratorio, su sistema digestivo y nervioso. Entre sus principales síntomas, se encuentra la secreción nasal, secreción macular, fiebre, temblores, convulsiones y anorexia. “Esta enfermedad se puede transmitir a través de todas las secreciones del paciente infectado, ya sea chichí, popó o secreción nasal”, explica Jeisson Albey Murcia, médico veterinario.

Esta enfermedad tiene cuatro fases: respiratoria, digestiva, neurológica y cutánea. Por ello, su tratamiento varía dependiendo del sistema que esté afectando. Según el Hospital Veterinario Garbí, el diagnóstico de esta enfermedad se realiza a través de la detección de material genético del virus en la sangre, utilizando un PCR. “Se coge muestra de conjuntiva o tonsila o líquido cefalorraquídeo y el laboratorio detecta el virus en estas muestras”, afirma el hospital en su página.

Murcia asegura que la mejor forma para prevenir el moquillo es a través de la vacunación. El funcionamiento de las vacunas se basa en ayudar a combatir las enfermedades, administrando una pequeña parte del virus, bacteria o microorganismo para lograr que se produzcan los anticuerpos de defensa necesarios para luchar contra la enfermedad. Además, estas deben aplicarse después de un período de tiempo, para asegurar la protección de los animales.

Torsión o dilatación de estómago

De acuerdo con Herrero, la torsión o dilatación es una enfermedad muy grave que se produce en perros, sobre todo de razas grandes. En este trastorno el estómago se distiende por la presencia de gas y líquido y rota sobre su eje longitudinal. Esta situación, en la que el estómago está prácticamente sellado, impide la salida del aire y del líquido acumulado y también interfiere en la circulación sanguínea.

En todas estas enfermedades es importante establecer un tratamiento lo más rápido posible, ya que es uno de los factores que va a contribuir a aumentar las posibilidades de supervivencia.

Leer: Perro samoyedo: alimentación, carácter y cuidados

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com