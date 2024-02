Esta es la mejor forma de ayudar a los animales silvestres heridos

Estas imágenes nos han destrozado el corazón a todos en los últimos días. Cientos de animales silvestres quemados, heridos, huyendo de su hábitat por el fuego y en general siendo afectados por los incendios forestales que se registran en el país. Ante esto, es notorio y sincero el interés de muchos ciudadanos por ayudar a estas especies y aunque las intenciones son buenas, tenemos que ser claros: lo más adecuado es dejar este asunto en manos de las autoridades ambientales.

Esto lo anunció el Ministerio de Ambiente, quien además hizo un llamado a la comunidad en general para que deje el manejo de los animales silvestres a los profesionales que saben cómo atenderlos adecuadamente. Por esta razón, si ve a un animal silvestre afectado, por favor, no lo toque, no le lance objetos, no le suministre ningún tipo de alimento y mucho menos, se quede con él. En su lugar, comuníquese de inmediato con la autoridad ambiental de su departamento para que acuda al lugar y realice el procedimiento adecuado. Si de verdad quiere ayudar a los animales, esto es lo mejor que puede hacer.

Recuerde que en Bogotá el reporte se hace a la Secretaría de Ambiente a través de las siguientes líneas telefónicas: 318 8277733, 317 4276828, 318 7125560, (601) 3778854.

