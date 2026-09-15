La presencia de los animales de compañía en las familias colombianas dejó de ser un simple asunto de convivencia para convertirse en un motor de adopción tecnológica. De acuerdo con datos del Pet Food Institute (PFI), entre el 60% y el 67% de los hogares en el país conviven con al menos una mascota, una realidad demográfica que está cambiando de forma sustancial la manera en que usted gestiona las rutinas de su vivienda y las decisiones de consumo cotidiano.

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Esta es la razón por la que el cuidado de perros y gatos impulsa los hogares tecnológicos

Esta dinámica se alinea con la evolución del mercado global. Proyecciones de la American Pet Products Association (APPA) señalan que el sector de la tecnología para animales superará los 20.000 millones de dólares en 2027. El incremento responde a la búsqueda constante de herramientas que simplifiquen el monitoreo, la seguridad y el bienestar de los animales cuando permanecen solos en casa.

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En la actualidad, los dispositivos de automatización no se adquieren de forma exclusiva para prevenir robos, sino también para mantener un vínculo constante con los integrantes del hogar. Si usted integra sistemas inteligentes en su rutina, descubrirá que funciones como la transmisión en directo, la detección de movimiento con alertas en tiempo real y la comunicación de audio bidireccional le permiten verificar el estado de sus perros o gatos desde el teléfono móvil durante la jornada laboral.

A este esquema de cuidado se integran las cerraduras digitales. Estos dispositivos eliminan la necesidad de entregar copias físicas de las llaves a paseadores, veterinarios a domicilio o familiares. Por medio de registros de entrada y notificaciones automáticas, usted puede otorgar permisos de acceso temporales y confirmar la salida de los cuidadores, con lo cual se reducen riesgos asociados a cierres indebidos o accesos no autorizados.

Una inversión que amplia sus funciones con el tiempo

Un patrón recurrente en los consumidores es la expansión de uso. Con frecuencia, un usuario adquiere una cámara impulsado por la necesidad de supervisar a su mascota, pero con el tiempo incorpora dicho equipo al esquema general de seguridad de la vivienda. Asimismo, la flexibilidad en el almacenamiento de datos faculta a cada persona para adaptar los dispositivos según sus capacidades de inversión y necesidades de privacidad.

Especialistas del sector señalan que las mascotas han dejado de ser solo un motivo puntual de compra para transformarse en el factor determinante que redefine el concepto de hogar inteligente. En este contexto, la tecnología trasciende la protección perimetral para convertirse en un ecosistema que facilita el bienestar, el acompañamiento y la tranquilidad de toda la familia.

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