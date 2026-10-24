Estaciones de servicio se convierten en refugios para perros y gatos que viven en las calles

Negrita es una perrita que vivía en las calles hasta que encontró refugio y afecto en una estación de servicio de Terpel. En diciembre de 2023, su historia se hizo conocida en Tibasosa, Boyacá, cuando protegió al promotor de servicio Carlos Cano durante un intento de robo. La reacción de ambos llamó la atención de la comunidad y los llevó a ser reconocidos como héroes. Como reconocimiento a su lealtad, la compañía les rindió un homenaje, destacando el vínculo que puede surgir entre los animales y las personas que trabajan en estos…

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Negrita es una perrita que vivía en las calles hasta que encontró refugio y afecto en una estación de servicio de Terpel. En diciembre de 2023, su historia se hizo conocida en Tibasosa, Boyacá, cuando protegió al promotor de servicio Carlos Cano durante un intento de robo. La reacción de ambos llamó la atención de la comunidad y los llevó a ser reconocidos como héroes. Como reconocimiento a su lealtad, la compañía les rindió un homenaje, destacando el vínculo que puede surgir entre los animales y las personas que trabajan en estos establecimientos.

La historia de Negrita no es un caso aislado. En distintas regiones de Colombia, perros y gatos que viven en condición de calle han encontrado refugio en estaciones de servicio, donde los trabajadores les ofrecen alimento, agua, un lugar seguro para descansar y compañía. Muchos llegan por su cuenta, atraídos por la posibilidad de resguardarse de la lluvia o el sol, y terminan convirtiéndose en parte de la vida de quienes pasan largas jornadas atendiendo a los clientes.

Publicidad

Detrás de estas historias hay trabajadores que, de manera voluntaria, han decidido acogerlos y organizarse para procurar su bienestar. Actualmente, más de 60 estaciones de servicio en Colombia brindan cuidado permanente a más de 65 perros y gatos. Estas experiencias, que se extienden desde las principales ciudades hasta territorios apartados.

Una de las iniciativas que busca visibilizar estas experiencias es "Guardianes de la Mejor Energía", impulsada por Terpel, que reúne a estaciones de servicio de distintas regiones del país. Según la información entregada por la compañía, esta estrategia nació al identificar que muchos equipos de trabajo ya brindaban refugio y alimento a animales abandonados o que vivían en las calles, incluso antes de que sus acciones se agruparan bajo un mismo programa.

Le puede interesar

La red de estaciones que participa en esta labor está presente en Bogotá y la Sabana de Cundinamarca, Antioquia, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca, entre otras zonas. También hay experiencias en territorios más apartados, como Leticia, Puerto Inírida, Puerto Carreño, San José del Guaviare, Puerto Asís y Florencia.

Desde la iniciativa explican que muchas de estas acciones ya ocurrían de manera espontánea antes de que se reunieran bajo una misma estrategia. “Más que una iniciativa corporativa, es una muestra de cómo la mejor energía también se expresa a través del respeto, el cuidado y el amor por los seres vivos que nos rodean”, señala la información compartida sobre el programa.

De visitantes ocasionales a compañeros de jornada

El proceso de acogida suele comenzar con un gesto sencillo como ofrecer agua o comida a un perro o un gato que permanece cerca de la estación. "La mayoría de los animales llegan por su cuenta. Son perros o gatos que han sido abandonados, que viven en condición de calle o que buscan refugio y alimento en los alrededores de las estaciones. Con el tiempo comienzan a acercarse a los colaboradores y se crea un vínculo muy especial", cuentan desde Terpel.

En estos casos, el cuidado cotidiano requiere organización. Los colaboradores se distribuyen tareas para procurar que los animales tengan alimento, agua, un lugar seguro para descansar y personas pendientes de ellos. En algunas estaciones, también se busca acompañar sus necesidades veterinarias, aunque la información disponible no establece un protocolo único de atención para todos los establecimientos.

La participación de los trabajadores es fundamental para que estas experiencias se mantengan en el tiempo. La alimentación y la compañía forman parte de la rutina, pero el compromiso también implica reconocer que los animales necesitan protección y condiciones adecuadas para su bienestar. “Los colaboradores de las estaciones son el corazón de esta iniciativa”, señalan.

Una situación similar se conoció en Soledad, Atlántico, donde una perrita de nombre Mona llegó a una estación de servicio y se convirtió en una integrante reconocida del equipo. Su historia fue difundida en redes sociales por Grupo Petromil y mostró cómo la perrita se ganó el afecto de los trabajadores, especialmente el de Fabián Paternina, quien se convirtió en uno de sus principales cuidadores.

De acuerdo con la publicación, Fabián procura estar pendiente de Mona, alimentarla y brindarle cariño durante las jornadas laborales. La perrita, por su parte, se mueve con tranquilidad por el lugar y recibe las caricias de clientes y trabajadores que ya la conocen.

Voluntariado y las nuevas oportunidades para los animales rescatados

El cuidado dentro de las estaciones no es la única forma de contribuir al bienestar animal. También se han desarrollado jornadas de voluntariado en alianza con organizaciones de protección, con actividades dirigidas a mejorar las condiciones de los animales rescatados y a promover una relación más consciente con ellos.

Una de estas experiencias se llevó a cabo junto a Laika y la Fundación Adopta un Buen Amigo Chan, ubicada en Chía, Cundinamarca. La organización alberga a 119 perros y gatos rescatados de situaciones de abandono y maltrato.

Durante la jornada, los voluntarios participaron en labores de baño y aseo, limpieza y adecuación de espacios, alimentación, paseos y actividades de recreación y socialización. Estas tareas buscan aportar al bienestar cotidiano de los animales, además de ofrecerles compañía y oportunidades de interacción con las personas.

Publicidad

Desde Terpel señalaron que también proyectan jornadas de esterilización y adopción para ampliar el alcance de estas acciones, promover el cuidado responsable y facilitar que más animales encuentren un hogar definitivo.

Sin embargo, la adopción no es el único camino para ayudar. La ciudadanía puede apoyar a organizaciones de protección animal, contribuir con jornadas de voluntariado, difundir historias de animales que buscan una familia y promover el respeto por aquellos que viven en las calles. También es importante comprender que ofrecer alimento o refugio puede ser un primer paso, pero el bienestar a largo plazo requiere compromiso y atención a las necesidades de cada animal.

Publicidad

Las experiencias en estaciones de servicio muestran que la protección animal puede surgir de decisiones cotidianas. Un recipiente con agua, una ración de comida o un espacio para descansar pueden marcar una diferencia inmediata para un animal que busca dónde resguardarse. Cuando esos gestos se acompañan de organización, cuidado constante y apoyo colectivo, pueden convertirse en una oportunidad para mejorar su vida.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱