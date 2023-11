Estas son las ciudades con más ratas en el mundo, ¿está la suya en el listado?

La mayoría de estas ciudades tienen mala fama por la cantidad de roedores que albergan en sus calles. Foto: Unsplash

La empresa de control de plagas Orkin, con más de 120 años de experiencia en el sector, publicó el listado de las ciudades con más ratas en Estados Unidos.

El listado de este año, que abarca el periodo desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 31 de agosto de 2023, toma como referencia el “número de tratamientos de control de roedores realizados en áreas metropolitanas en todo el país”.

De acuerdo con Orkin, se tuvieron en cuenta tanto los tratamientos residenciales como los comerciales. Esta encuesta no incluye los esfuerzos del Gobierno Nacional ni de otras empresas dedicadas al control de plagas.

“Los roedores se multiplican rápidamente y las infestaciones requieren un control de plagas profesional. Si se dejan desatendidos, pueden causar grandes daños a la casa y al jardín”, dice Orkin.

Por noveno año consecutivo, Chicago repite el puesto número 1 del listado. Ante esto, y con el objetivo de “premiarlos”, Orkin lanzó camisetas de edición limitadas adornadas con el título “Top Rattiest City Chicago 2023″.

Aquí están las 10 ciudades con más ratas, según Orkin:

Chicago. Los Ángeles. Nueva York. Washington D. C. San Francisco. Filadelfia. Baltimore. Denver. Detroit. Cleveland.

Las ratas, según Orkin, están en las alcantarillas, el metro, los edificios y las paredes de las ciudades. A pesar de las grandes compañas para acabar con ellas, ninguna ha tenido el efecto deseado.

Aquí están las otras 40 ciudades con más ratas, según Orkin:

11. Minneapolis-Saint Paul.

12. Seattle.

13. Boston.

14. Atlanta.

15. Indianápolis.

16. Pittsburgh.

17. Hartford.

18. Columbus.

19. Miami - FT. Lauderdale.

20. Houston.

21. Charlotte.

22. Dallas-ft. Worth.

23. Raleigh-Durham.

24. Milwaukee.

25. Grand Rapids.

26. Portland.

27. Norfolk-Portsmouth.

28. San Diego.

29. Richmond-Petersburg.

30. Nueva Orleáns.

31. Cincinnati.

32. Greenville-Spartanburg.

33. Sacramento.

34. Kansas City.

35. Nashville.

36. Tampa-St. Pete.

37. Orlando-daytona bch.

38. Buffalo.

39. Saint Louis.

40. Phoenix.

41. Champaign.

42. Albany-troy.

43. Flint.

44. Burlington-plattsburgh.

45. Albuquerque.

46. Rochester, Nueva York.

47. South bend, in.

48. Syracuse.

48. Charleston-Huntington.

50. Greensboro, Carolina del Norte.

Para evitar la proliferación de roedores, los expertos recomiendan no rasgar las bolsas de basura, no sacar la basura en los horarios que no correspondan, no acumular residuos en espacios públicos y no tirar basura a la calle. Además, tenga presente que el control de estas plagas solo debe hacerse por personal capacitado.

