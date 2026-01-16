Estas son las recomendaciones de los expertos para elegir el nombre de una mascota

Aunque pueda parecer una decisión menor, los especialistas subrayan que elegir adecuadamente el nombre es el primer paso para establecer una relación sólida con la mascota. Foto: Unsplash

Elegir el nombre de una mascota es una decisión habitual al momento de adoptarla y, a diferencia de los nombres de personas, permite mayor libertad creativa.

Según el medio Le Monde, muchos dueños optan por referencias a personajes de películas, marcas comerciales o figuras deportivas. Sin embargo, especialistas en comportamiento y adiestramiento canino advierten que esta elección influye directamente en la comunicación, la educación y la convivencia con el animal.

Los expertos coinciden en que el nombre cumple una función práctica: facilitar que el perro identifique cuándo se le está llamando. Por este motivo, recomiendan elegir nombres cortos, de una o dos sílabas, ya que son más fáciles de recordar y de pronunciar.

En situaciones cotidianas o de urgencia, un llamado breve suele generar una respuesta más rápida. Cuando el nombre elegido es largo, los profesionales aconsejan usar una versión abreviada en la vida diaria, manteniendo el nombre completo solo en el registro oficial.

Otra recomendación importante es evitar nombres que puedan confundirse con órdenes básicas. Debido a la forma en que los perros perciben los sonidos, un nombre similar a palabras como “no”, “ven” o “pata” puede dificultar el aprendizaje y la obediencia.

Asimismo, se desaconseja elegir nombres parecidos a los de personas que conviven en el hogar, ya que esto puede generar confusión y distraer al animal durante los llamados.

Los adiestradores también destacan que ciertos sonidos facilitan la atención del perro. Consonantes fuertes como la K, la B, la T o la D permiten que el nombre se distinga mejor de otras palabras habituales. La claridad del sonido y la entonación influyen de forma directa en la capacidad de respuesta del animal.

Aunque pueda parecer una decisión menor, los especialistas subrayan que elegir adecuadamente el nombre es el primer paso para establecer una relación sólida con la mascota. Un nombre breve, claro y distintivo favorece el proceso de educación, mejora la convivencia y contribuye al bienestar general del animal desde su llegada al hogar.

