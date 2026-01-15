Fundación que protege a más de 50 perros en Choachí necesita apoyo para una mudanza urgente

La organización busca reunir los recursos necesarios para garantizar transporte, adecuaciones básicas y continuidad en la atención de los animales. Foto: @funhuellas.positivas

La Fundación Huellas Positivas, organización dedicada al rescate, rehabilitación y protección de animales en situación de abandono, inició una vacatón con el objetivo de reunir los recursos necesarios para trasladar a más de 50 perros a un nuevo terreno en el municipio de Tocaima, Cundinamarca, donde esperan ofrecerles un espacio seguro, digno y estable.

Actualmente, la fundación opera en una finca ubicada en Choachí, pero informó que el proceso de mudanza ya está en marcha y tiene fecha confirmada para el próximo 20 de enero. Sin embargo, el traslado de toda la manada y la adecuación básica del nuevo lugar dependen de alcanzar una primera meta económica de 15 millones de pesos, de los cuales, hasta el momento, se han logrado recaudar 3 millones.

Según explicó la organización a través de sus redes sociales, esta primera fase de la vacatón permitirá cubrir los costos de la mudanza, realizar las adecuaciones mínimas del terreno y garantizar que los animales lleguen a un entorno seguro y tranquilo. La fundación recalcó que se trata de un proceso urgente, ya que el bienestar de los perros depende directamente de que se logre completar esta meta en el tiempo establecido.

Además de los gastos iniciales, Huellas Positivas señaló que durante los próximos días se lanzará una campaña adicional para patrocinar el traslado individual de cada perrito, debido a que el costo total del transporte aún no está completamente cubierto. Por esta razón, reiteraron el llamado a la solidaridad ciudadana, destacando que cada aporte, incluso desde 5.000 pesos, contribuye de manera significativa al objetivo.

Paralelo a la vacatón, la fundación también abrió una convocatoria de voluntariado para apoyar las labores que implica la transición entre ambos espacios. Las jornadas se realizarán tanto en la nueva instalación de Tocaima, ubicada en la vereda Pubenza, como en la finca actual en Choachí, vereda Guasa, que se encuentra en proceso de entrega y cierre.

En total, se habilitaron ocho fechas para las actividades de voluntariado, con un cupo máximo de 10 personas por jornada, con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y el bienestar de los animales. Las tareas previstas incluyen la adecuación del terreno, instalación de mallas, polisombra y cerramientos, siembra de cercas vivas, traslado y organización de materiales y mobiliario, así como la limpieza y entrega final de la finca que actualmente ocupa la fundación.

Huellas Positivas enfatizó que todo este proceso busca asegurar un lugar más estable y adecuado para los perros que han sido rescatados, rehabilitados y que hoy dependen completamente del apoyo de la comunidad. La organización recordó que, además de las donaciones económicas, el acompañamiento voluntario y la difusión de la campaña son fundamentales para lograr que la mudanza se concrete sin contratiempos.

Las personas interesadas en apoyar esta iniciativa pueden buscar los canales de donación en la cuenta de Instagram @funhuellas.positivas o inscribirse como voluntarios por WhatsApp al 313 829 0501, donde recibirán información sobre fechas, puntos de encuentro y actividades. La fundación reiteró su llamado a no dejarlos solos en este momento clave y a sumar esfuerzos para que la manada pueda llegar, finalmente, a un hogar seguro.

