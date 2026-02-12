Este dispositivo usa IA y cámaras de seguridad para encontrar mascotas perdidas

Las cámaras Ring exteriores pueden detectar perros similares a los reportados como perdidos y alertar a los vecinos. Foto: Ring

Ring, la línea de dispositivos inteligentes para el hogar propiedad de Amazon y conocida por sus videotimbres, cámaras de seguridad y alarmas, anunció el lanzamiento de “Search Party for Dogs”, una herramienta impulsada con Inteligencia Artificial (IA) que permite colaborar en la búsqueda de mascotas perdidas mediante el uso de cámaras de seguridad.

Según informó Amazon en su blog oficial el 2 de febrero de 2026, desde ahora, cualquier persona en Estados Unidos podrá activar un grupo de búsqueda desde la aplicación Ring, incluso si no posee dispositivos de la marca. De acuerdo con la empresa, desde su lanzamiento la función ha logrado encontrar a “más de un perro al día”, una cifra que la compañía destaca como prueba del impacto que puede tener la tecnología en este tipo de situaciones.

¿Cómo funciona “Search Party for Dogs”?

El sistema de búsqueda de mascotas perdidas opera a través de la aplicación Ring. Cuando un usuario reporta a su perro o gato como desaparecido, las cámaras exteriores Ring cercanas que participan voluntariamente en el programa comienzan a buscar coincidencias de los animales utilizando IA.

Si una cámara detecta un perro o gato que coincide con la descripción o imagen proporcionada, el propietario del dispositivo recibe una alerta con el mensaje: “Es posible que su cámara haya detectado una mascota perdida”. El vecino puede revisar la grabación, compararla con la foto del animal reportado y decidir si comparte el video con la persona que inició la búsqueda.

La compañía subraya que el control permanece en manos del usuario, es decir, cada propietario decide caso por caso si desea compartir el material, lo que, según Ring, protege la privacidad de quienes forman parte de la red.

Jamie Siminoff, inventor principal de Ring, afirmó en el blog corporativo que la herramienta cambia radicalmente la forma en que se enfrentan estas situaciones. “Antes de Search Party, lo mejor que se podía hacer era recorrer el vecindario gritando el nombre de tu perro con la esperanza de encontrarlo. Ahora, los dueños pueden movilizar a toda la comunidad”, señaló.

Casos que se resolvieron en minutos

En las redes sociales de Ring Amazon, la empresa recopila varios testimonios de usuarios que lograron reencontrarse con sus mascotas gracias a la función. Kylee, residente en Wichita, Kansas, contó que su perro Nyx escapó por un pequeño agujero bajo la cerca del patio trasero. Tras activar “Search Party for Dogs”, un vecino compartió un video captado por su cámara Ring que resultó ser la pista clave. “Gracias a ese video, pude encontrar a Nyx en 15 minutos”, relató.

Historias similares se repiten en distintas ciudades del país. La compañía destacó los casos de Truffle, Tyson y Bella, cuyos tutores pudieron localizarlos tras la intervención de vecinos que recibieron alertas en sus dispositivos. También mencionaron a Freya, una cachorra de cinco meses que se perdió en el centro de Denver y fue localizada después de que su familia activara el grupo de búsqueda desde la app.

“Cuando un perro desaparece, cada momento importa”, publicó Ring en sus redes, invitando a los usuarios a crear con anticipación un perfil de su mascota dentro de la aplicación para agilizar una eventual búsqueda.

Según datos citados por Amazon, en Estados Unidos existen cerca de 60 millones de hogares con al menos una mascota, lo que equivale a aproximadamente 90 millones de animales de compañía en todo el país. En redes sociales, Ring también menciona que casi 10 millones de mascotas desaparecen cada año en EE. UU., una cifra que ilustra la magnitud del problema.

“Millones de perros se pierden en Estados Unidos cada año, y es una experiencia terrible para ellos y sus familias. Sabíamos que Search Party podía ayudar, pero la rapidez y el impacto de estos primeros reencuentros nos han dejado atónitos”, afirmó Siminoff.

Ring también informó que destinará un millón de dólares para equipar refugios de animales en todo el país con sistemas de cámaras. El objetivo es que más de 4.000 refugios puedan aprovechar “Search Party for Dogs” para acelerar el reencuentro entre mascotas extraviadas y sus familias y así reducir el tiempo que pasan en estos centros. La empresa ya trabaja con organizaciones sin fines de lucro como Petco Love y Best Friends Animal Society.

“Tus cámaras exteriores pueden hacer más que proteger tu hogar: pueden ayudar a reunir perros con sus familias”, resume la compañía en una de sus publicaciones en redes.

