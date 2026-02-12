Beethoven, el perro que fue devuelto tres veces a una fundación, por fin encontró un hogar

Luego de un proceso difícil, Beethoven ya comienza a sentirse tranquilo y querido en su nuevo hogar. Foto: Fundacion San Roque Lucila Carmona

Beethoven, un perrito que regresó en repetidas ocasiones a la Fundación San Roque tras ser abandonado por distintas familias, finalmente encontró un hogar definitivo. La organización, ubicada en Subachoque, Cundinamarca, confirmó recientemente que el canino fue adoptado por cuarta vez y que, en esta oportunidad, la adaptación avanza de manera positiva.

En septiembre de 2025 este medio de comunicación publicó la historia de Beethoven. Con apenas tres años, tamaño grande y ya castrado, el perrito había vuelto al cuidado de la fundación tras tres procesos de adopción fallidos. El 5 de febrero de 2023 ingresó por primera vez, luego de que su familia inicial argumentara que había crecido demasiado y que no contaban con espacio ni tiempo para tenerlo. Un mes después fue adoptado, pero regresó tres meses más tarde.

En octubre de 2023 tuvo una nueva oportunidad. Sin embargo, el 9 de septiembre de 2025, su “familia” adoptiva lo devolvió nuevamente al refugio. En esa última ocasión, sus adoptantes alegaron dificultades económicas. No obstante, la fundación informó que el perro presentaba signos de descuido y enfermedad.

Beethoven fue encontrado con desnutrición grave y un 8 % de deshidratación, lo que evidenciaba que llevaba varios días sin recibir alimento ni agua. “Nos duele en el alma luchar tanto por ellos para que terminen en ese estado”, señaló entonces la organización, que también aseguró que la familia manifestó la intención de abandonarlo.

Tras su recuperación, la fundación reiteró el llamado para encontrarle un hogar estable, con espacio, tiempo, recursos y compromiso real. Lo describieron como un perro noble, de gran tamaño y que no convive con otros animales.

Ahora, su historia tiene un nuevo capítulo. “¡Beethoven adoptado! La cuarta fue la vencida, grandulón hermoso. Confiamos de todo corazón en que esta vez es un hogar para siempre”, publicó la Fundación San Roque en sus redes sociales. Según la organización, el proceso de adaptación será lento y requerirá paciencia y amor, pero el perro ya empieza a mostrarse tranquilo y querido en su nuevo entorno.

“Gracias a esta familia por abrirle su hogar y demostrar que cuando se adopta con el corazón, se transforma una vida para siempre. Feliz nueva vida, príncipe lindo”, concluyó el mensaje.

