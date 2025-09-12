No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Este domingo en Cali: patinaje y solidaridad por los peluditos sin hogar

Durante el Festival de Patinaje “Sueña en Grande”, los asistentes podrán llevar alimentos o implementos para mascotas.

12 de septiembre de 2025 - 02:52 p. m.
Estas actividades no solo fomentan el talento, sino que también siembran esperanza y unión en la comunidad.
Foto: El Moro Llenando Pancitas
El próximo domingo 14 de septiembre, el Patinódromo Mundialista de Cali abrirá sus puertas desde las 7:00 a.m. para recibir una nueva edición del Festival de Patinaje “Sueña en Grande”, un encuentro deportivo que este año suma un propósito especial: brindar ayuda a perros y gatos en condición de calle.

El evento, organizado por Brigyte Méndez, Paola Segura y Aaron, contará con entrada gratuita y buscará que la comunidad caleña combine el gusto por el deporte con la solidaridad hacia los animales más vulnerables. Durante la jornada, los asistentes podrán llevar alimentos o implementos para mascotas, con el fin de respaldar el trabajo de Rodolfo, conocido en redes sociales como “El Moro Llenando Pancitas”, quien recorre diariamente la ciudad alimentando y cuidando a gatos y perros abandonados.

“Solo deben traer concentrado o utensilios para los peluditos; cada aporte hace la diferencia”, señaló Rodolfo, invitando a la ciudadanía a apoyar su labor. Para él, el festival representa una oportunidad para visibilizar la situación de los animales sin hogar y fortalecer la red de apoyo que se ha construido en torno a su iniciativa.

El cabildante Carlos Patiño destacó que actividades como esta “no solo fomentan el talento de niños y jóvenes en el patinaje, sino que también siembran esperanza y unión en la comunidad caleña”.

Así, el Festival “Sueña en Grande” se proyecta como algo más que una competencia deportiva: será una jornada para que el deporte y la empatía se encuentren, recordando que el bienestar de los animales también depende de gestos colectivos.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

Por La Red Zoocial

