Adopción triple: Jesse, Jasper y Blaze encontraron juntos su hogar definitivo

Durante la visita al albergue, un tercer gato capturó su atención: Blaze, un felino de 4 años que había sido abandonado con una infección ocular. Foto: @jeezydeezy

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una emotiva historia de adopción ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales: tres gatos rescatados encontraron juntos un hogar definitivo gracias a una pareja que no quiso separarlos.

Jessica Diamond y su esposo, Ahren Jasper, residentes en Illinois, habían perdido en 2024 a su pareja de felinos. Con el deseo de dar una nueva oportunidad a otros animales, buscaron adoptar un par de gatos que tuvieran dificultades para encontrar familia. En un refugio local descubrieron a Jesse, de 3 años, y Jasper, de más de 5, quienes llevaban año y medio esperando ser adoptados debido a los problemas de salud crónicos de Jasper.

El detalle que terminó de convencerlos fue que sus nombres coincidían con los de la pareja: Jessie y Jasper. Tras informarse sobre los cuidados especiales que requería Jasper, decidieron llevárselos a casa.

Durante la visita al albergue, un tercer gato capturó su atención: Blaze, un felino de 4 años que había sido abandonado con una infección ocular que obligó a extraerle un ojo. Los cuidadores explicaron que mantenía un vínculo especial con Jesse y Jasper, y que solía buscar su compañía para acurrucarse.

“En ese momento supimos que no podíamos dejarlo atrás”, relató Diamond. Así, los tres gatos fueron adoptados el mismo día, un hecho que alegró especialmente al personal del refugio, encariñado con ellos tras su larga estancia.

Ya instalados en su nuevo hogar, Jesse y Jasper suelen pasar horas acurrucados, mientras Blaze, más inquieto, prefiere jugar y seguir a sus humanos por toda la casa. Por la noche, incluso el reservado Jasper busca afecto y se acomoda en la cama con sus dueños.

La historia, compartida por Diamond en TikTok (@jeezydeezy), se volvió viral en pocos días: supera 1,2 millones de reproducciones y más de 300.000 “me gusta”. Miles de usuarios celebraron que los tres felinos pudieran permanecer juntos, destacando la importancia de dar una oportunidad a animales que esperan, a veces por años, un hogar donde recibir cariño y cuidados.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱